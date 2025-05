Di María volta ao Rosario Central para encerrar sua vitoriosa carreira 'em casa'

O argentino Di María não estará no Mundial de Clubes dos Estados Unidos. O meia-atacante deixou o português Benfica, integrante do Grupo C ao lado de Bayern de Munique, Boca Juniors e Auckland City e foi anunciado nesta quinta-feira no Rosario Central, onde deu os primeiros passos na carreira. "Bem-vindo à casa", oficializou o clube.

O Rosario Central usou suas redes sociais para divulgar um vídeo no qual anunciou a contratação do experiente jogador, de 37 anos. Nele, lances icônicos do meia-atacante com a camisa azul e amarela de número 20, festa da torcida e também com Di María brilhando com a 11 pela seleção nacional.

Nascido em Rosário e contratado ainda criança pelo clube da cidade, Di María jogou profissionalmente na equipe entre 2005 e 2007, quando foi negociado pela primeira vez ao Benfica. Após três anos em Portugal, ganhou o mundo, chegando ao Real Madrid, antes de brilhar, também, por Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus e novamente no Benfica.

Depois de 18 temporadas na Europa, prestígio e título de campeão mundial com a Argentina, volta a seu País para uma despedida da carreira. "Nossa história juntos tem mais páginas para serem escritas", anunciou o Rosario, confiante em resultados positivos com o craque.

Os torcedores do Rosario Central invadiram o post do anúncio do acordo para dar as boas-vindas ao astro, que já havia negociado com o clube na temporada passada. Foram muitas declarações de amor e sucesso, o famoso "o bom filho a casa torna" e pedidos para que os rivais saibam tratar um ídolo no campeonato local. Di María também divulgou o vídeo do acerto em seu Instagram.