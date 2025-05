Decisivo, Riquelme celebra gol em vitória do Grêmio e agradece Mano Menezes

O Grêmio está nos playoffs da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, sob muito frio na Arena do Grêmio, o time gaúcho venceu o Sportivo Luqueño por 1 a 0, pela sexta rodada da fase de grupos da competição. Riquelme, artilheiro da noite, celebrou seu desempenho e a vitória. O jovem de 18 anos foi relacionado "de última hora" por Mano Menezes.

"Estou muito feliz, estava na base ontem, fizemos um grande jogo também, ganhamos. Hoje, de última hora estar aqui, é uma noite muito especial para mim, só tenho que agradecer ao Mano, à comissão técnica, por acreditar no meu trabalho", disse Riquelme à ESPN. O jovem aproveitou para fazer uma dedicatória especial ao seus familiares, sobretudo a seu pai.

"(Devo agradecer) Muito a minha família é tudo para mim, abriram mão de tudo para estar aqui comigo, e hoje estar aqui representando eles, fazendo gol, com a vitória, é muito gratificante. Meu pai queria ser jogador, mas não teve oportunidade, e graças a Deus, hoje estou aqui honrando ele. Obrigado, estamos juntos pai, te amo", finalizou o gremista.

Mesmo com a vitória, o Grêmio avançou na segunda colocação, com 12 pontos - mesma pontuação do Godoy Cruz, que tem saldo de gols superior por um tento (5 a 4) e vai diretamente às oitavas. O Imortal agora espera um adversário eliminado na Libertadores em busca de avançar. Por sua vez, o Sportivo Luqueño ficou na lanterna, com duas unidades. O Atlético Grau, terceiro colocado com quatro somados, fecha o Grupo D da Copa Sul-Americana.

?? Aos 18 anos, Riquelme faz o primeiro dele para o @Gremio e abre o placar na Arena! ?? CONMEBOL #Sudamericana ? pic.twitter.com/OhvdbOBPMD ? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 29, 2025

O Grêmio retorna aos gramados no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Grando destaca vaga nos playoffs e elogia rival

Outro que falou após o triunfo foi o goleiro Gabriel Grando. O atleta citou a frustração por não ter ido diretamente às oitavas, mas projetou um Grêmio forte nos playoffs.

"Pois é ,como eu falei, a gente fica frustrado pelo tanto que a gente criou e ter feito somente um gol. Mas, bom, a gente fez o que a gente tinha que fazer. A gente classificou, agora tem os playoffs dois jogos para fazer as vitórias e saírmos classificados", começou Grando, que elogiou Mongelos, goleiro do Luqueño que fez ótima partida e chegou a defender uma penalidade.

"A gente fica muito feliz. infelizmente, foi contra nós, mas a gente fica feliz por um companheiro de posição que a gente sabe o quão difícil é para um terceiro goleiro jogar e faz uma partida dessa tem que tem que aplaudir", finalizou.