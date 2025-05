CR7 de saída? Al-Nassr frustra imprensa em coletiva e diz manter negociação

O Al-Nassr continua em negociações para renovar o contrato de Cristiano Ronaldo, segundo informou o clube hoje, em entrevista coletiva.

O que aconteceu

O Al-Nassr marcou uma coletiva para hoje. A expectativa da imprensa internacional era de um provável anúncio da saída do português, já que, três dias atrás, ele falou em 'fim de capítulo' em suas redes sociais após o último jogo da temporada pelo Al-Nassr.

O diretor esportivo do Al-Nassr, porém, surpreendeu os jornalistas ao tratar sobre outros assuntos no início da coletiva. Ele só falou sobre a permanência (ou não) de Cristiano Ronaldo ao ser questionado por um repórter, e respondeu que o clube ainda tenta a sua permanência.

Estamos ainda em negociações com Cristiano Ronaldo sobre um novo acordo. Esperamos encontrar uma solução para a renovação Fernando Hierro, em entrevista coletiva

O Marca chegou a cravar a saída de Cristiano Ronaldo. Ontem, o jornal espanhol publicou que o futuro do craque português deveria ser algum time que dispute o Super Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

CR7 no Brasil?

Recentemente, o próprio Marca disse que CR7 recebeu oferta tentadora de um clube brasileiro para jogar o Mundial. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense são os representantes do país na competição internacional.

O próprio presidente da Fifa também surpreendeu ao dizer que CR7 pode jogar o Mundial. A declaração foi dada na semana passada durante participação ao vivo em uma live do streamer americano IShowSpeed.

Ronaldo pode jogar por um dos times na Copa do Mundo de Clubes. Sim, Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes Gianni Infantino, em live do streamer iShowSpeed

Cristiano Ronaldo tem contrato com o A-Nassr só até 30 de junho. Ele acumula 111 jogos, 99 gols e 19 assistências em três anos de Arábia Saudita. Por enquanto, seu único título foi o da Copa dos Campeões Árabes, em 2023.

O que mais disse Fernando Hierro

Cris abriu o futebol deste país para o mundo. Ele é um fenômeno, pelo fato de ter tido a coragem de vir, estar aqui e abrir a liga da Arábia Saudita para o mundo. É um feito extraordinário. Desde sua chegada, jogadores de alto nível vieram para cá. Ele abriu todas as portas. A partir daí, as pessoas no comando estão fazendo um trabalho extraordinário. O projeto está avançando

Ele tem contrato até 30 de junho e continuará sendo trabalhado para que todas as partes, se possível, cheguem a um acordo. Sem dúvida, há um esforço para que ele permaneça. A forte pressão de todo o país para que ele continue também será muito importante para ele

"Fim de capítulo"

Na segunda-feira, Cristiano Ronaldo fez um post enigmático e anunciou o "fim de capítulo" em suas redes sociais após a última partida do Al-Nassr na temporada. "Este capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos", escreveu.

O Al-Nassr se despediu da temporada com derrota para o Al Fateh por 3 a 2, com gols de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. O time terminou o Campeonato Saudita na terceira colocação.