Cormier explica hesitação de Jones em enfrentar Aspinall: "Pode ser nocauteado"

A tão esperada luta entre Jon Jones e Tom Aspinall ainda não tem data marcada, e, segundo Daniel Cormier, o impasse pode ter raízes mais profundas do que simples questões físicas ou contratuais. Em análise recente, o ex-campeão duplo do UFC e atual comentarista apontou que o norte-americano pode estar receoso quanto ao impacto que uma possível derrota - especialmente por nocaute - teria sobre sua reputação.

Para Cormier, a diferença de idade e de momento nas carreiras pesa no cenário. Aos 38 anos, Jon estaria diante de um rival mais jovem, explosivo e em ascensão, o que representa um desafio inédito desde sua migração para o peso-pesado.

"Ele não está com medo, não se enganem. Mas acho que é o suficiente para gerar dúvida. E sabe qual pode ser uma grande preocupação pra ele? Com o Aspinall, ele pode ser nocauteado. Nocauteado de verdade e cair de costas, apagado. E eu simplesmente não sei se ele quer esse tipo de imagem espalhada pelo mundo. Ele já nocauteou muitos caras, mas nunca passou por isso - e eu já me vi sendo derrotado, e é uma visão horrível toda vez", comentou Cormier em seu canal no YouTube.

Mesmo com o cenário indefinido, o ex-lutador acredita que o confronto deve sair do papel, motivado tanto pela expectativa do público quanto pelo orgulho de Jon Jones. A frustração dos fãs é tamanha que já resultou em um abaixo-assinado pedindo a retirada do cinturão linear do campeão - sinal claro de insatisfação com a demora para oficializar o duelo.

"Eu não acho que ele vá abandonar o título sem entrar no octógono, porque a percepção que ficaria seria de que 'ele fugiu', e não vejo o ego dele lidando bem com isso. A ideia de que as pessoas pensariam que ele está com medo pesa mais para ele do que a luta em si. Especialmente porque há uma chance real de que ele vá lá e domine o Tom Aspinall", completou Cormier.

Indefinição permanece

A unificação dos cinturões dos pesados continua sendo um dos combates mais aguardados da categoria. Para Cormier, o peso da opinião pública - somado ao senso de legado do próprio Jones - pode ser o fator que finalmente fará o confronto acontecer.

Entenda a 'novela'

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual campeão linear dos pesos-pesados, Jon Jones precisou se afastar das obrigações como soberano da categoria após sofrer uma grave lesão no ombro, em . Por esse motivo, um cinturão interino para a divisão foi criado - e posteriormente conquistado por Tom Aspinall, em novembro de 2023.

Desde então, portanto, uma superluta para unificar o título dos pesados passou a ser especulada. Porém, antes, com Jones recuperado, o UFC promoveu um duelo entre o atual dono do cinturão linear e o ex-campeão Stipe Miocic, em novembro do ano passado. Porém, apesar da vitória sem sustos de 'Bones' sobre o veterano, a tão aguardada disputa contra Aspinall continua 'empacada', muito em função de um suposto desinteresse do americano em medir forças com o inglês.

