Corinthians volta aos treinos e inicia preparação para jogo contra o Vitória

O elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira e voltou aos treinos visando o Campeonato Brasileiro. O time deu início à preparação para jogo contra o Vitória, marcado para este domingo.

As atividades do dia tiveram início com uma ativação na academia. Na sequência, os atletas realizaram um trabalho técnico, focado em posse de bola.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Huracán, na última terça-feira voltaram à parte interna do CT e fizeram um regenerativo. Os demais permaneceram no gramado e participaram de um exercício de confronto com superioridade, além de jogos em campo reduzido.

O técnico Dorival Júnior não tem novos desfalques para o próximo compromisso no Brasileirão, só os já lesionados Yuri Alberto e Gustavo Henrique. Em contrapartida, ele vive a expectativa de utilizar o meia Rodrigo Garro por mais minutos diante do Vitória.

O duelo está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do torneio nacional. Dorival tem mais duas sessões de treino até a partida.

Em momento político delicado, o Corinthians mira a vitória para se manter na parte de cima da tabela e apagar a má impressão deixada com a eliminação na Sul-Americana.