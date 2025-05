Corinthians esclarece reunião com Adidas e reforça vínculo vigente com a Nike

Em meio às recentes controvérsias envolvendo o contrato com a Nike, o Corinthians divulgou um comunicado por meio de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, nesta quarta-feira. A nota esclarece os detalhes de uma reunião realizada na última quarta entre representantes da Adidas Brasil e membros da diretoria alvinegra.

Segundo o comunicado, o presidente do time paulista, Osmar Stabile, e seu vice, Armando Mendonça, participaram do encontro com a Adidas para discutir informações divulgadas pela imprensa. Demonstrando transparência, Stabile solicitou a presença de membros do Conselho de Orientação (CORI), das comissões de justiça e marketing e representantes do departamento jurídico do clube.

O Conselho Deliberativo enfatizou que os membros presentes não tiveram acesso a propostas financeiras da Adidas, uma vez que essa prerrogativa é exclusiva da diretoria. O foco da reunião foi discutir procedimentos que possam preservar os interesses do Timão no futuro.

O comunicado também reforça que o Corinthians mantém um contrato vigente com a Nike, parceira de longa data. Recentemente, a empresa acionou uma cláusula de renovação automática, estendendo o vínculo até o final de 2029. A renovação ocorreu após a Fisia, representante da Nike no Brasil, enviar notificações formais ao clube em dezembro de 2024, sem receber resposta da diretoria corintiana.

Além disso, surgiram informações de que o Alvinegro ignorou recomendações técnicas e omitiu notas fiscais de produtos fornecidos pela Nike, expondo o clube a riscos fiscais e contratuais.

Diante desse cenário, o Conselho Deliberativo agradeceu publicamente o convite do presidente Stabile para participar da reunião e reafirmou seu compromisso em defender os melhores interesses do Corinthians durante este período delicado.

Confira a nota completa do Corinthians

"O Conselho Deliberativo do Corinthians esclarece que na última quarta-feira (28) houve uma reunião da Adidas do Brasil com o presidente da Diretoria, Osmar Stabile, e seu vice, Armando Mendonça, a fim de que fossem explicadas as informações divulgadas via imprensa.

O presidente Osmar Stabile, demonstrando espírito de transparência e cooperação fundamentais neste período específico de seu mandato, solicitou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, a presença de membros do CORI e das comissões de Justiça e Marketing do órgão, bem como de representantes dos departamentos jurídico e de marketing do clube, de modo a colaborar no tema para prevenção contra qualquer ruído ou prejuízo para o Corinthians em decorrência destes fatos.

O Conselho Deliberativo esclarece também que os membros do CORI e das Comissões presentes não tiveram acesso a qualquer tipo de proposta oferecida pela Adidas, uma vez que não é de sua competência discutir valores, prerrogativa exclusiva da Diretoria: tão somente explicitamos os modos e procedimentos que poderão salvaguardar o clube no futuro.

Ressalte-se que o Corinthians ainda tem contrato vigente de material esportivo com a Nike, empresa parceira de longa data.

Sem mais para o momento, agradecemos publicamente o convite do presidente Stabile e ressaltamos nosso compromisso de defender os melhores interesses do Corinthians neste momento delicado, que exige união e cooperação.

Atenciosamente,



Romeu Tuma Júnior



Presidente do Conselho Deliberativo"