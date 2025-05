Corinthians faz BO por 'sabotagem' em câmeras de segurança no estoque do CT

O Corinthians precisou acionar as autoridades policiais, na tarde de ontem, após funcionários do CT Joaquim Grava constatarem que as câmeras do almoxarifado tiveram suas imagens desviadas do sistema interno de controle.

O que aconteceu

O UOL apurou que a descoberta foi feita após a equipe de segurança identificar que as câmeras da sala de estoque não estavam transmitindo para o sistema interno, apesar de estarem ligadas.

O clube contatou um técnico para entender o problema, e uma fiação clandestina foi encontrada.

A espécie de "sabotagem" ao sistema de imagens de segurança só foi detectada na sala de estoque de uniformes. A suspeita de fontes da nova gestão do clube é de que as imagens do almoxarifado poderiam constatar algum tipo de desvio de peças da Nike.

No início de maio, o UOL revelou que o Corinthians recebeu quase R$ 5 milhões da fornecedora de material esportivo sem cadastrar notas fiscais. A questão foi um dos motivos para o Conselho Deliberativo reprovar as contas da gestão Augusto Melo em 2024.

Um representante do clube abriu boletim de ocorrência no 24º Distrito Policial da Ponte Rasa, e o almoxarifado foi lacrado até segunda ordem. O próximo passo do caso é aguardar a visita da perícia, que será designada pela polícia.