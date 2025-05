Com oitavas completas, veja possíveis adversários de Palmeiras e São Paulo

A fase de grupos da Libertadores 2025 chegou ao fim, e o Brasil estará representado por seis clubes nas oitavas de final. Palmeiras, São Paulo, Internacional, Flamengo, Botafogo e Fortaleza garantiram vaga na próxima fase. O Leão do Pici foi o último do país a confirmar a classificação. A equipe perdeu de 1 a 0 para o Racing, em Avellaneda, mas ficou com a segunda colocação do Grupo E.

O chaveamento das oitavas será definido em sorteio na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, às 12h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Potes definidos, rumo à #GloriaEterna! Assim será o sorteio das Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores, na segunda-feira.

O sorteio dividirá os times em dois potes: de um lado, os oito líderes dos grupos; do outro, os oito segundos colocados. Quem terminou em primeiro terá a vantagem de decidir o confronto em casa. Não há qualquer restrição quanto a duelos entre clubes do mesmo país, o que significa que confrontos entre brasileiros já podem ocorrer nas oitavas.

Entre os líderes estão Palmeiras, São Paulo e Internacional, que chegam com a vantagem de definir em casa. Além deles, completam o pote 1 a LDU, do Equador, e os argentinos River Plate, Estudiantes, Racing e Velez.

No pote dos segundos colocados estão Flamengo, Botafogo e Fortaleza, além de Libertad e Cerro Porteño, ambos do Paraguai, o uruguaio Peñarol, o Universitario do Peru e o colombiano Atlético Nacional.

A expectativa agora se volta para a definição dos confrontos, que ocorrerão apenas após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa marcado para estrear em 14 de junho, nos Estados Unidos. As oitavas de final da Libertadores estão previstas para acontecer nos dias 13 e 20 de agosto, marcando o início do mata-mata em busca do título mais importante do continente.