Com cinco brasileiros, oitavas da Libertadores já têm 15 classificados

A fase de grupos da Copa Libertadores se aproxima do fim, e 15 dos 16 classificados às oitavas de final já estão definidos. Na noite desta quarta-feira (28), Internacional e Flamengo confirmaram suas vagas no mata-mata da principal competição da América do Sul.

O Colorado precisou buscar a virada contra o Bahia no Beira-Rio. Depois de sair atrás no placar, com gol de Jean Lucas, o time gaúcho reagiu rapidamente com Vitinho e sacramentou a vitória com um gol de cabeça de Borré. O resultado garantiu ao Inter a liderança do Grupo F, deixando o Bahia na terceira posição, vaga que leva o time baiano aos playoffs da Copa Sul-Americana.

Quem também sofreu, mas garantiu a classificação, foi o Flamengo. Empurrado por mais de 60 mil torcedores no Maracanã, o rubro-negro venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, com gol de Léo Pereira no segundo tempo. O resultado confirmou o time carioca na segunda colocação do Grupo C, atrás da LDU, que também avançou. Os outros brasileiros já classificados são: Palmeiras, São Paulo e Botafogo.

Pode comemorar, torcedor! O Flamengo continua escrevendo a sua história na CONMEBOL Libertadores.

Além deles, outros gigantes do continente também garantiram a classificação, como River Plate, Estudiantes, Racing, Vélez Sarsfield e Peñarol, além dos paraguaios Libertad e Cerro Porteño, do colombiano Atlético Nacional, da equatoriana LDU de Quito e do peruano Universitario.

No entanto, o futebol brasileiro ainda pode ter um sexto representante nas oitavas da Libertadores. O Fortaleza decide seu futuro nesta quinta-feira. O Leão do Pici enfrenta o Racing, na Argentina, precisando de uma vitória simples para se classificar, dependendo também do resultado da partida entre Colo-Colo e Bucaramanga, que ocorre simultaneamente.

Outros clubes que também irão disputar essa repescagem da Sul-Americana são Universidad de Chile, Independiente del Valle, Alianza Lima, San Antonio Bulo Bulo, Central Córdoba e Bolívar. Esses confrontos são eliminatórios e quem vencer avança às oitavas da competição continental secundária.

Sorteio das oitavas

O sorteio das oitavas de final da Libertadores está marcado para o dia 2 de junho, às 12h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. As equipes serão divididas em dois potes: os líderes dos grupos estarão no Pote 1, enquanto os segundos colocados ficam no Pote 2. Não há restrições de confronto entre times do mesmo país, o que significa que podemos ter clássicos nacionais logo de cara no mata-mata.

Após o encerramento da fase de grupos, a Libertadores fará uma pausa de dois meses para a realização da Copa de Mundo de Clubes da Fifa, que acontece nos Estados Unidos. As datas-base para os jogos das oitavas são os dias 13 e 20 de agosto.