Clima esquenta entre Jean Silva e Moicano após comentário polêmico em vídeo; entenda

O clima entre os brasileiros Jean Silva e Renato 'Moicano' azedou nos bastidores do UFC após a publicação de um vídeo no canal do veterano no youtube. Durante uma análise sobre o cenário atual da divisão dos pesos-penas (66 kg), o lutador da American Top Team mencionou nomes como Alexander Volkanovski e Movsar Evloev, mas afirmou que deixaria o compatriota "para depois" - comentário que não foi bem recebido pelo atleta da equipe Fighting Nerds.

Incomodado, 'Lord' reagiu nas redes sociais com um discurso direto e crítico. O peso-pena destacou sua trajetória recente no Ultimate, inclusive comparando sua vitória sobre Drew Dober com a atuação de Moicano diante do mesmo adversário. Para o jovem lutador, a omissão soou como um desrespeito ao momento que vive na organização.

"Tenho um ano e quatro meses de casa e cinco lutas. Uma na sua categoria, contra o Drew Dober, que você quase foi nocauteado e eu o nocauteei. Ah, então você quer pegar por mérito esportivo? Aí, Moicano, tu cagou na entrada, na saída e no meio do caminho", disparou.

Em tom ainda mais enfático, o brasileiro também deixou um recado ao invicto russo Movsar Evloev, indicando que está disposto a enfrentar qualquer adversário da elite da categoria. "Eu vou jambrolhar a cabeça do Evloev se ele pintar na minha frente. Ele não ganha de mim nem se nascer de volta", completou.

Problema resolvido?

Apesar da resposta ácida, Moicano preferiu adotar uma postura apaziguadora. Em publicação no X (antigo Twitter), o lutador da ATT elogiou o talento de Jean e afirmou acreditar que o compatriota tem potencial para ser campeão. Aparentemente, os dois já interagiram na plataforma, sinalizando que o desentendimento não passou de um mal-entendido e que a situação foi contornada de forma amigável (veja abaixo ou clique aqui).

Kkkkk os caras interpretam mal as coisas kkkk

- Jean de Lord Silva (@Jeansilvamma96) May 28, 2025

