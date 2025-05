Ceni lamenta eliminação na Libertadores e critica postura do Bahia: "Faltou maturidade"

Mesmo após abrir o placar atuando fora de casa, o Bahia foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira e, assim, deu adeus à Copa Libertadores de 2025. O técnico Rogério Ceni lamentou o resultado e criticou a postura de sua equipe, que sofreu o gol de empate segundos após marcar.

"Nesta quarta fizemos a parte mais difícil. Fizemos bom jogo no primeiro tempo, mas tomamos o gol só 39 segundos depois de abrir o placar. Faltou maturidade. Não é nem que foi uma jogada criada, foi um chutão para frente e a gente não conseguiu sustentar. O psicológico sofre demais. Infelizmente a gente sofreu o gol e dá adeus a essa competição", disse Ceni, na entrevista coletiva após a partida.

O Bahia, eliminado, terminou a Libertadores na terceira posição de seu grupo. Sendo assim, o Tricolor Baiano disputará os playoffs da Copa Sul-Americana no próximo semestre. Para Ceni, o torneio é tão difícil quanto a Libertadores.

A Sul-Americana é muito difícil. Não vai ser muito diferente da Libertadores. Lá você tem Vasco, Atlético-MG, Vitória, Fluminense e Grêmio. É como se fosse uma extensão do Brasileirão. Se eu não me engano, as decisões para quem sai da Libertadores são fora de casa. É muito equilibrado", argumentou Ceni.

Foco no Campeonato Brasileiro

Com a eliminação na Libertadores e a Copa Sul-Americana apenas no segundo semestre, o Bahia foca agora no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, Rogério Ceni reencontra o São Paulo, clube onde é ídolo máximo e firmou sua história no futebol. O jogo entre os times será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília).