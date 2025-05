Caso Daniel: Brittes diz que ex-mulher foi mandante de morte do jogador

Condenado a 42 anos de prisão pelo assassinato do jogador Daniel, Edison Luiz Brittes Júnior afirmou que sua agora ex-esposa Cristiana teria sido a mandante da morte do atleta que teve passagens por times como São Paulo e Coritiba.

Em entrevista à TV Record, Brittes diz que sua ideia era largar Daniel pelado na rua após tê-lo espancado, mas decidiu pelo assassinato do atleta depois de ouvir um comando da então esposa. Também conhecido como "Juninho Riqueza", Edison também contou que atualmente está divorciado de Cristiana.

Eu não quis isso para mim. Não procurei acabar com a minha vida. Não procurei estar todos esses anos preso. Não procurei deixar uma mãe sem um filho. (...) Eu estava na minha casa, lá é o meu lar. Aquela cama era a cama que eu dormia, lá é a minha casa. Não era um poleiro, não era uma fuleiragem. Foram atiçar, aguçar o ódio, a ira, a raiva, a violência dentro de uma pessoa que até então era tranquila. Eu bato no peito que eu matei, é a verdade.

[Naquele dia], eu saio com o Daniel depois de um tempo. Eu passo pela sala, escuto a Cristiana falar pra mim: 'Não mata aqui, não mata esse cara aqui dentro da nossa casa. Mata lá na rua'. Eu passo com ele e escuto e aquilo me soa como um isqueiro, um estopim, porque até então a minha ideia sempre foi ficar ali e chamar a polícia. Eu tinha isso na minha cabeça.

Edison Brittes, em entrevista à TV Record.

Brittes ainda esclareceu, durante a entrevista, que só decidiu revelar a informação após sete anos de prisão porque sua intenção era proteger Cristiana. Agora que eles estão separados, de acordo com Riqueza, ela não faz mais parte do seu "rol de proteção".

Após ouvir Cristiana, Juninho colocou Daniel em um carro com ajuda do primo e do próprio genro e se encaminhou à mata onde o crime aconteceu. No percurso, Riqueza conta que teria recebido uma mensagem em áudio da ex-mulher acompanhada das fotos dela desacordada na cama ao lado do jogador.

Eu vejo essas fotos e logo uma mensagem de voz. Ela tava com as fotos, mandou para mim. Eu vejo essas fotos e logo uma mensagem de voz junto. A Cristiana reafirmando o que ela tinha falado para mim lá atrás: 'Mata. Olha aí o que ele fez, ó. Mata'

Na hora que eu peguei o telefone, que eu vi as mensagens, as fotos e ouvi o áudio, ali eu decidi. Eu já estava fora de mim, numa violenta emoção, que é o que eles falam que o que acontece com a pessoa que fica cega, a pessoa que não enxerga nada, a pessoa que não consegue ver o que está acontecendo. Quando eu vi, já tinha acontecido.

Edison Brittes

Cristiana Brittes foi absolvida pela Justiça no ano passado após ter sido condenada a 6 meses de prisão e 1 ano de reclusão [em regime aberto].

Edison disse que tem o áudio de Cristiana mencionado na entrevista. Ele ainda contou que o casal foi em uma loja de celular no dia seguinte ao crime para apagar os dados do aparelho da atual ex-mulher.

"Eu não consigo entender como o autor está preso e condenado e a mandante foi absolvida. Estou pagando e caro. Tiraram tudo de mim. Cada um tem que pagar pelo seu crime. É justo. Estou preso, cometi um crime. Tenho que pagar pelo meu crime. Porém, hoje é o dia de todo mundo comer o que está no prato", disse.

O crime

Daniel, que tinha 24 anos quando foi assassinado, foi encontrado morto em São José dos Pinhais, no Paraná, no dia 27 de outubro de 2018. Ele jogava pelo São Bento (SP) na época do crime.

O jogador estava parcialmente degolado e com o órgão genital cortado. A informação foi divulgada pela polícia.

O crime aconteceu durante a comemoração do aniversário de 18 anos de Allana, filha de Edison e Cristiana. Eles foram à uma casa noturna na noite do dia 26 de outubro e, depois, já no dia 27, foram para a casa da família.

Edison alegou à polícia que Daniel tentou estuprar sua esposa. Antes de ser assassinado, o jogador compartilhou uma foto deitado ao lado de Cristiana pelas redes sociais com amigos.

Em seu depoimento à polícia, Edison disse que matou Daniel "sob forte emoção". No inquérito do caso, a Polícia Civil concluiu que não houve tentativa de estupro por parte do jogador.

Podcast "Caso Daniel"

A história do assassinato do ex-jogador do São Paulo Daniel Corrêa foi contada pelos repórteres Adriano Wilkson e Karla Torralba na segunda temporada do podcast "UOL Esporte Histórias". Você pode ouvir a temporada "Caso Daniel" no UOL (links abaixo), no Spotify, na Apple Podcasts e no Youtube. Confira abaixo os episódios e assista a um resumo do conteúdo do podcast: