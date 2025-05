Casão: Pai de Neymar deu show de soberba ao falar do contrato com o Santos

O pai de Neymar deu um show de soberba ao falar da volta do craque ao Santos, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta-feira (29).

Vocês esperam o que do pai do Neymar quando ele vai dar uma declaração? Soberba, prepotência e arrogância. Isso foi um show, um espetáculo de prepotência, arrogância e soberba.

Ah, eu poderia fazer o contrato de três, quatro anos e sentar em cima do contrato. Cara, não é que você poderia ficar sentado em cima, você está sentado.

O Neymar estava machucado. Não joga. Eu vi uma parte do jogo ontem [amistoso contra o RB Leipzig], no primeiro tempo, ele não jogou nada. Não tem ritmo. Perde a bola e não volta pra marcar. Tá sem agilidade e sem explosão.

Casagrande

Casão também criticou o discurso de Neymar pai de que o filho teria voltado ao Santos em solidariedade ao momento do clube.

Não é uma solidariedade do Neymar, não foi um favor com o Santos — é solidariedade do Santos com o Neymar também.

O Neymar não tem mercado, gente. O pai do Neymar fala como se o Neymar fosse aquele cara do Barcelona, que o mundo todo estava querendo e ele escolheu o Santos.

Casagrande

Para o colunista, a declaração mostra que Neymar & Cia vivem numa realidade paralela.

O pai do Neymar fala assim: é difícil explicar pra quem não quer entender. Não, não, não. É você que está vivendo em Marte — você está num universo paralelo.

O Neymar está recebendo, o Neymar ganha uma fortuna por mês. Não é uma solidariedade, que solidariedade é essa?

Casagrande

Neymar tem contrato com o Santos até o fim de junho. Apesar da declaração do pai e empresário do camisa 10, a diretoria do Peixe está confiante na renovação.

