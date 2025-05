Brasileiro é bicampeão sul-americano no squash e mira Olimpíadas de LA-2028

O brasileiro Diego Gobbi conquistou o bicampeonato sul-americano de squash nesta quarta-feira, após vencer paraguaio por 3 a 0. O atleta busca uma vaga nas Olimpíadas de 2028.

O que aconteceu

O atleta de São Paulo bateu Francesco Marcantonio por 3 a 0 (parciais de 11/6, 11/2 e 11/6), com domínio em todos os sets. Gobbi lembrou preparação para chegar ao título e se declarou orgulhoso pela conquista.

Uma conquista incrível, com muito orgulho pude levantar a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio. Para mim é uma alegria imensa, pois sei o quanto me preparei na Europa para poder chegar aqui. Estou muito feliz de poder representar cada um da comunidade brasileira de squash. É um título que ficará marcado em minha vida.

Diego Gobbi

Na campanha, o brasileiro derrotou um compatriota na semifinal: Guilherme Melo. A vitória foi conquistada também por 3 sets a 0 (com parciais de 11/8, 11/9 e 11/7).

O brasileiro busca vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, já que o squash é um dos novos esportes adicionados ao programa do torneio. Gobbi está fazendo uma vaquinha para alcançar os valores necessários para cobrir os custos de seu treinamento.