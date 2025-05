Brasil conhece adversários da fase de grupos da Copa do Mundo sub-20

Na noite desta quinta-feira, a Seleção Brasileira conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo sub-20 de 2025, que será realizada no Chile. O Brasil está no Grupo C e enfrentará México, Marrocos e Espanha por uma vaga nas oitavas de final da competição.

O Mundial sub-20 acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro e será organizado em Santiago, Rancagua, Valparaiso e Talca. As duas melhores seleções de cada grupo e os quatro melhores terceiros vão avançar de fase.

The groups are set! ?

Who will win the #U20WC 2025 in Chile? ? #LegendsInTheMaking ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 29, 2025

O Brasil conquistou a vaga para a Copa como campeão sul-americano da categoria. No Chile, buscará a sexta conquista, já tendo levantado a taça em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.

A Amarelinha iniciará a preparação para a competição a partir da próxima semana, com a apresentação na segunda-feira para os três amistosos em Cairo, no Egito, contra seleções classificadas para a competição. Às 15h (de Brasília) do dia 4 de junho, encara os egípcios. Na sequência, terá pela frente a Arábia Saudita, no dia 7, às 12h, e a Coreia do Sul, no dia 10, às 5h.

Confira os grupos:

Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito;

Grupo B: Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai e Panamá;

Grupo C: Brasil, México, Marrocos e Espanha;

Grupo D: Itália, Austrália, Cuba e Argentina;

Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França e África do Sul;

Grupo F: Colômbia, Arábia Saudita, Noruega e Nigéria.