Brasil chega ao Paraguai para a disputa do Pan Adulto de Ginástica Rítmica

Depois de contemplar os novos talentos do continente no Pan Juvenil, o público interessado em esportes tem como atração, a partir desta sexta-feira, o Pan Adulto de Ginástica Rítmica, disputado no Pabellón Nacional de Gimnasia, em Assunção, no Paraguai.

A competição faz parte do calendário de preparação de talentos brasileiros. É o caso de Bárbara Domingos, finalista olímpica em Paris 2024. Segundo a treinadora da ginasta curitibana, Mayara Ehlke, o Pabellón vai ser um bom campo de provas visando ao principal compromisso da temporada, o Mundial do Rio de Janeiro, que terá início no final de agosto.

"O Pan-Americano é uma etapa importante na preparação de Bárbara Domingos para o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. A competição representa uma oportunidade valiosa para ajustar estratégias, testar novas séries e fortalecer a confiança para esse novo ciclo", disse.

Geovanna Santos da Silva, a Jojô e sua treinadora também pensam grande nestes momentos que antecedem a competição. "Nosso objetivo é cravar as séries, visando a alcançar bom desempenho no geral, buscando também finais nos aparelhos", antecipou Gizela das Mercês Batista, a Gigi.



Na Ginástica Rítmica de Conjuntos, o Brasil será representado por uma equipe bem jovem, com média de idade de 17 anos. A ideia é ampliar o universo de atletas convocáveis mais para a frente.

Camila Ferezin, treinadora da Seleção de Conjunto, vê grandes perspectivas para o futuro da Seleção graças a essa experiência que as atletas jovens começam a acumular.

"Para as atletas mais jovens, nada melhor do que participar de uma competição importante como o Pan da modalidade. Tenho certeza de que, vivenciando essa experiência internacional desde cedo, elas estarão cada vez mais preparadas para representar a Seleção em novos desafios", assinalou.