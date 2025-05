Botafogo treina com foco em duelo contra o Santos pelo Brasileiro

O Botafogo treinou nesta quinta-feira, no CT Lonier, no Rio de Janeiro, com foco no duelo contra o Santos, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília).

O técnico Renato Paiva comandou as atividades da equipe, que chega embalada após a classificação na Libertadores. Na última terça-feira, o Glorioso venceu o Universidad de Chile por 1 a 0, no Nilton Santos, e avançou ao mata-mata do torneio continental.

Para o duelo, o treinador ainda deve seguir sem poder contar com Bastos. O zagueiro angolano se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e e participou de apenas um jogo em 2025.

Outros que podem seguir de fora são o zagueiro David Ricardo e o atacante Matheus Martins. O primeiro não jogou na última terça, enquanto o segundo desfalcou a equipe nos últimos cinco jogos.

Assim, um provável Botafogo tem: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Artur, Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Rwan e Igor Jesus.

O time carioca mira a vitória para voltar a somar três pontos no Brasileiro após dois jogos sem vencer. Na última rodada, o time empatou sem gols o clássico com o Flamengo.

O Botafogo ocupa a 11ª posição da liga nacional, com 12 pontos conquistados, enquanto o Santos figura na 18ª colocação, com oito unidades.