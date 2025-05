Bayern se reforça com zagueiro da seleção alemã Jonathan Tah para o Mundial de Clubes

Integrante do Grupo C no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, em junho, ao lado de Benfica, Boca Juniors e Auckland City, o Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira seu primeiro reforço de peso para a competição: o experiente zagueiro Jonathan Tah, da seleção alemã e que defendeu o Bayer Leverkusen nas últimas 10 temporadas.

O gigante de 1,95m chega ao clube bávaro sem gastos e com acordo por quatro temporadas, assumindo a icônica camisa 4, utilizada por grandes nomes no clube. "O FC Bayern concluiu a contratação de Jonathan Tah. O jogador da seleção alemã, de 29 anos, chega a Munique a custo zero, vindo do Bayer Leverkusen, e tem contrato até 30 de junho de 2029. O zagueiro vestirá a camisa número 4 do campeão alemão", anunciou o clube, que fez questão de explicar a importância no número dado ao reforço.

"Tradicionalmente, o número quatro é usado por defensores intransigentes, os chamados laterais. Representa robustez, força em duelos e qualidades de liderança - qualidades que Tah também incorpora. Na defesa, muitas vezes é o símbolo da estabilidade, do jogador que mantém tudo sob controle na defesa e, na dúvida, vai onde dói", explicou.

"Mais recentemente, Matthijs de Ligt e Niklas Süle carregaram os quatro nas costas. Dante, Sammy Kuffour e Hans-Georg Katsche Schwarzenbeck também usaram esse número na camisa do Munique ao longo dos anos. Acima de tudo, o zagueiro Schwarzenbeck, campeão europeu e mundial, ainda é sinônimo de confiabilidade e comprometimento incondicional. Seu icônico gol no último minuto na final da Copa Europeia de 1974 contra o Atlético de Madrid o tornou imortal - mesmo com o número quatro em sua camisa. Agora Jonathan Tah é o próximo nome famoso a se juntar a esta lista."

O reforço comemorou muito o acerto após não ter contrato renovado com o Leverkusen. "Estou muito feliz por estar no Bayern. Quero assumir a responsabilidade aqui e trabalhar duro todos os dias para que tenhamos sucesso como equipe e conquistemos muitos troféus juntos", disse.

Os dirigentes do clube também estavam eufóricos com a contratação. "Com Jonathan Tah, adquirimos um jogador com experiência e qualidade internacional, que não precisará de muito tempo para se consolidar em nossa defesa. Ele será uma adição boa e importante para nós, com suas qualidades técnicas, além de seu estilo e liderança", exaltou o diretor esportivo Christoph Freund.

"Estamos muito felizes em receber Jonathan Tah no FC Bayern. Como um jogador internacional experiente e líder, ele traz a consistência e a qualidade que fortalecerão nossa defesa. Ele é uma grande aquisição para nós e também provou que pode ganhar títulos", completou o CEO Jan-Christian Dreesen.