Atlético-MG cede empate ao Cienciano e vai aos playoffs da Sul-Americana

O Atlético-MG está nos playoffs da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, a equipe mineira empatou com Cienciano, do Peru, em 1 a 1, pela última rodada da fase de grupos da competição. O gol dos mandantes foi marcado por Lyanco, enquanto Cueva empatou para os visitantes.

Com o resultado, o Galo avançou na segunda colocação do Grupo H, com nove pontos. A equipe enfrentará o Atlético Bucamaranga, da Colômbia, nos playoffs. O time peruano, por sua vez, terminou na liderança da chave, com dez pontos, conquistando a classificação direta às oitavas de final.

O Atlético-MG volta aos gramados neste domingo, contra o Ceará, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Já o Cienciano tem como próximo compromisso o Cusco, às 21h do dia 13 de junho. O duelo á válido pela 15ª rodada do Campeonato Peruano.

O jogo

O Galo inaugurou o marcador aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio na segunda trave, Lyanco cabeceou para baixo e estufou a rede adversária.

Mas, a vantagem atleticana durou pouco. Nos acréscimos, a bola bateu na mão de Lyanco e o árbitro marcou a penalidade. Cueva cobrou com muita categoria e empatou a partida.