Atacante do Palmeiras, Laís Estevam realiza artroscopia para tratar lesão no menisco

Laís Estavam, atacante do Palmeiras, foi submetida a uma artroscopia na última terça-feira. O procedimento foi realizado devido à uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

De acordo com o clube alviverde, a cirurgia foi bem sucedida, e a jogadora de 26 anos segue sob os cuidados do departamento médico.

Laís não entra em campo desde o dia 26 de abril, quando participou da vitória do Palmeiras sobre a Ferroviária, por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Na atual temporada, ela soma três gols em oito jogos disputados.

A atacante palestrina teve diagnosticada a lesão no joelho esquerdo após avaliação médica e exame de imagem. A atleta, inclusive, foi cortada dos amistosos da Seleção feminina contra o Japão, marcados para esta sexta-feira e para a próxima segunda.

Assim, a jogadora deve seguir de fora dos próximos jogos do Verdão. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).