Assistente do VAR de Cruzeiro e Palmeiras é alterado por polêmica

Marcelo de Lima Henrique foi retirado da escala de arbitragem para o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, que acontece no próximo domingo, no Mineirão, por polêmica com a equipe da casa.

O que aconteceu

O Cabuloso pediu a troca do árbitro, que seria assistente do VAR na partida, por situação ocorrida na partida entre Cruzeiro e Internacional - válida pela segunda rodada do Brasileirão 2025, na vitória do Colorado por 3 a 0.

Gabigol reclama com o árbitro Marcelo de Lima Henrique durante o jogo do Cruzeiro contra o Inter, pelo Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/Agif

Na ocasião, Marcelo de Lima Henrique expulsou o zagueiro Jonathan Jesus por impedir ataque cara a cara de Wesley com Cássio. No áudio divulgado da partida, o árbitro inicialmente daria amarelo ao defensor, mas optou pelo vermelho por acreditar ser um lance claro de gol, decisão confirmada pelo VAR.

O árbitro relatou na súmula do confronto xingamentos proferidos por Pedro Lourenço e Hélio de Carvalho, proprietário e analista de desempenho do Cruzeiro, respectivamente. O dono da equipe teria dito a Marcelo de Lima que o juiz "fez uma palhaçada" na partida, enquanto o outro funcionário o chamou de "velho" e que "não queria correr".

Para o lugar de Marcelo de Lima Henrique, Carlos Eduardo Nunes Braga foi definido para fazer o auxílio do VAR no confronto. O árbitro da partida será o pernambucano Rodrigo Jose Pereira de Lima.