Após estreia vitoriosa, Bruno Lopes projeta show no UFC Vegas 107: "Nocaute e bônus"

Revelado pelo programa 'Contender Series', Bruno Lopes estreou no Ultimate em janeiro desta temporada. Na oportunidade, o brasileiro colocou um ponto final na então invencibilidade de seu rival, Magomed Gadzhiyasulov, desbancando o russo via decisão unânime. Depois de sentir o gosto da vitória na principal liga de MMA do mundo, 'Brunão' agora quer ir além. Para seu segundo confronto na companhia, programado para este sábado (31), no UFC Vegas 107, o meio-pesado (93 kg) de Cotia (SP) quer roubar a cena com um desempenho impactante.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Bruno fez uma autocrítica e admitiu que, mesmo vencendo na estreia, não demonstrou seu real potencial dentro do octógono. Para alcançar isso diante de Dustin Jacoby no UFC Vegas 107, o brasileiro quer voltar a liquidar a fatura pela via rápida. Os números de Lopes demonstram a capacidade para tal. Dos 14 triunfos no MMA profissional, o atleta de 32 anos finalizou ou nocauteou seus adversários em 11 oportunidades.

"Na minha primeira luta (no UFC) eu não consegui mostrar muito (meu potencial). Não consegui mostrar meu jogo de chão. E a parte de trocação ainda não consegui mostrar também. Mas acredito que nessa luta eu consiga mostrar meu chão, minha trocação, acabar com essa luta antes do terceiro round e ganhar o bônus. Foi mérito do meu adversário (da estreia), que brigou bastante. Mas para essa luta, acho que vai ser diferente. O Dustin Jacoby é um cara experiente, mas já mais veterano. Acredito que isso vai contar um pouco na hora de colocar a pressão. Acho que ele pode sentir um pouco do ritmo. Bruno Lopes por nocaute no terceiro round (é o palpite)", projetou Brunão.

De olho no ranking

Apesar de ser um novato no Ultimate e estar prestes a disputar sua segunda luta na companhia, Lopes possui grande bagagem no MMA, com um cartel de 14-1. Sendo assim, aos 32 anos, o brasileiro quer acelerar seu processo até o topo da categoria. Não à toa, Bruno já cogita desafiar um rival ranqueado em caso de vitória neste sábado. E os planos a longo prazo demonstram a confiança do atleta da '011 MMA Team' - sobretudo se considerado o casamento de estilos contra Dustin Jacoby.

"Gostei bastante (do casamento), porque é um cara basicamente de um arte (marcial) só. Ele mantém mais a luta em pé. E eu me considero completo, vou conseguir impor um ritmo onde eu vou dar uma confusão na cabeça dele e sair com a vitória. Espero que eu (pegue) um ranqueado (em seguida). Um top 15 seria um ótimo caminho. Já estou colocando isso na minha mente e visualizando isso após a vitória. Lutar contra um top 15 da categoria. Tenho que mostrar que estou aqui, então pretendo falar alguns nomes e deixar o UFC trazer alguém para eu lutar", explicou o lutador paulista.

Em ação no card principal, Bruno ocupa o posto de maior destaque entre os brasileiros escalados no UFC Vegas 107. Além dele, Ketlen Vieira também surge na porção principal do show. Os demais atletas tupiniquins que lutarão no evento - Jafel Filho, Allan 'Puro Osso' e Rayanne dos Santos - competirão nos confrontos preliminares.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok