Após classificação, Internacional abre preparação para pegar o Fluminense

Ainda embalado pela importante classificação na Copa Libertadores, o Internacional voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira, no CT Parque Gigante, sob muito frio. Depois de superar o Bahia por 2 a 1 no Beira-Rio, em uma virada com gols de Vitinho e Borré, o Colorado iniciou a preparação para o próximo desafio, agora pelo Campeonato Brasileiro: o Fluminense.

O treino foi aberto para a imprensa, mas, como de costume, os titulares ficaram na academia para atividades regenerativas. Enquanto isso, os atletas que não começaram a partida contra o Bahia foram ao gramado para um trabalho mais intenso, com bola, sob o comando do técnico Roger Machado.

O foco já está totalmente voltado para o confronto de domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, diante do Tricolor das Laranjeiras, pela 11ª rodada do Brasileirão.

A expectativa da comissão técnica é contar com todos os titulares, inclusive os destaques da vitória sobre o Bahia, como Vitinho, que vive grande fase, e Borré, que balançou as redes novamente.

Com dois dias de preparação pela frente, o Colorado busca manter o embalo da classificação continental para somar pontos importantes na competição nacional, em que precisa ganhar terreno na tabela. Atualmente, o Internacional ocupa a 14ª colocação, com 11 pontos conquistados nos primeiros dez compromissos.

Preparação ? Primeiros trabalhos mirando o duelo do fim de semana contra o Fluminense ?? pic.twitter.com/u3nGPhQMX7 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 29, 2025

Situação resolvida na Libertadores

Diante da vitória, o Internacional terminou na liderança do Grupo F, com 11 pontos conquistados. Desta maneira, o Colorado decidirá a partida de volta das oitavas de final no Beira-Rio. O Bahia, que precisava de um triunfo para avançar, ficou na terceira posição, com sete unidades, e vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Fecham o grupo o vice-líder Atlético Nacional-COL (9) e Nacional-URU (7).