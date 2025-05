Puro Osso exalta retorno ao UFC após dois anos inativo: "Uma hora vem a bonança"

É raro no mundo uma função em que o indivíduo se sinta grato somente por poder exercer seu ofício. E talvez um destes cenários mais frequentes seja presenciado entre os lutadores de MMA. Em meio a um ramo de inúmeras lesões e outros imprevistos, estar apto para competir e se manter ativo, para alguns, é uma conquista e tanto. Allan Nascimento sabe bem disso. Prospecto na categoria dos moscas (57 kg) do UFC, o brasileiro está há quase dois anos e meio inativo na empresa. Neste sábado (31), entretanto, o incômodo hiato tende a ser encerrado - o que para 'Puro Osso' é um motivo de celebração e alívio.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' atrelou o período sem lutas à natureza dos esportes de combate. Dentre cancelamentos de última hora, lesões e remanejamentos do próprio Ultimate, Puro Osso não sabe o que é competir desde janeiro de 2023. Ciente da passagem turbulenta na carreira, o especialista em jiu-jitsu que, agora, voltar em grande estilo. No UFC Vegas 107, no 'Apex', Allan protagoniza o único duelo 100% verde-amarelo do card, diante do compatriota Jafel Filho.

"Finalmente estamos aqui. O MMA, infelizmente, sofre um pouco disso (períodos parado). A gente treina muito, tem um grande desgaste físico e lesões acabam acontecendo. O corpo acaba sentindo um pouco. Tive alguns problemas de lesões que fizeram parte desses cancelamentos. Minha última luta não foi culpa minha, mas faz parte. Remanejaram meu adversário para a luta principal. Foram dois anos que a gente veio trabalhando tanto a cabeça quanto o corpo. Estamos aqui agora para fazer acontecer. O importante é que a gente está de volta. Sempre que tem a tempestade, uma hora vem a bonança", destacou Puro Osso.

Adversário bem mapeado

Dentre essas idas e vindas dos últimos anos, Allan já havia sido escalado para enfrentar seu adversário deste sábado. Em agosto de 2024, o atleta da Chute Boxe Diego Lima estava prestes a duelar contra Jafel, mas foi obrigado a deixar o confronto por apresentar problemas de saúde na semana da luta. Por já ter se preparado para competir com o 'Pastor' anteriormente, Puro Osso garante que o estilo de luta de seu compatriota está bem mapeado por ele e sua equipe.

"Com certeza, o Jafel é um cara que eu já tinha estudado. Tinha feito toda a preparação. Tive um problema na semana da luta. Então tive um camp completo para ele, e agora só retomamos o camp com alguns ajustes a mais. Tinha muita coisa que ainda estava fresca (na memória). E agora a gente só ajustou mais coisas para estar pronto para o sábado. Sem grandes ajustes específicos, apenas algumas visões diferentes. A do Henrique, que veio ajudando na parte do 'scout' da luta", frisou Allan.

Puro Osso e Jafel Filho fecham o card preliminar do UFC Vegas 107, no único duelo 100% verde-amarelo da noite. O 'Esquadrão Brasileiro' ainda segue representado por outros atletas no evento. Na luta de abertura do show, Rayanne dos Santos encara a romena Alice Ardelean. Já no card principal, Ketlen Vieira e Bruno Lopes enfrentam, respectivamente, Macy Chiasson e Dustin Jacoby.

