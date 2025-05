Abel diz que não quer reforços para Mundial, mas pede substituto a Estêvão

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, disse não querer um reforço para a disputa do Super Mundial, que começa em duas semanas. Ele, no entanto, pediu uma reposição a Estêvão, que vai deixar o alviverde rumo ao Chelsea após a disputa do torneio em questão.

Não quero nenhum jogador [novo] para disputar o Mundial. Tenho os jogadores que quero, e espero que, depois que o Estêvão saia, haja alguma reposição. É isso que espero Abel Ferreira, após Palmeiras 6x0 Sporting Cristal

O que mais Abel falou?

Paulistão atrapalhou preparação para Mundial? "Infelizmente, no Paulistão, não tivemos o elenco todo como eu queria. Os reforços chegaram quando tiveram que chegar. Pagamos caro o fato de irmos atrás de um Paulista, que até era importante para nós, mas para outras equipes era mais. Tivemos um problema com Veiga, Maurício, Gómez... sinceramente, se pudesse, teria evitado o Paulistão, mas há regulamentos que precisamos cumprir. Não tivemos tempo para fazer pré-temporada."

Abel disse que Paulistão atrapalhou preparação para Super Mundial Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Opinião sobre redução dos estaduais. "Espero que a CBF tome medidas e que realmente o estadual vá para 11 datas. Se queremos valorizar o futebol brasileiro e os jogadores, temos que criar condições. Por mais que custe o estadual ou até mesmo jogos de ida e volta na Copa do Brasil, os calendários precisam ser repensados."

Rodagem do elenco. "Chegamos neste momento com o time inteiro. Temos um departamento espetacular, mas temos um treinador que acredita nos jovens e troca os jogadores que tem que trocar, sabendo que vamos ganhar e perder. Ainda falta mais um jogo, mas estamos preparados [para o Mundial]. A forma que tivemos para isso foi através da Libertadores e o Brasileirão. O Paulistão atrapalhou muito o que era meu plano."

Estêvão comemora gol em Palmeiras x Sporting Cristal, duelo da Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Estêvão em últimas danças. "O Estêvão é da mesma linha do que foi o Endrick, o Danilo, como está sendo Allan, Luighi, Thalys... a maioria destes jogadores treina conosco desde que estou aqui. É o último jogo que o Estêvão faz no Allianz, não é o último pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver conosco sabendo que, depois que ele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras ficaria mais forte. Como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções."

Paulinho marcou pela primeira vez com a camisa do Palmeiras Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Posicionamento de Paulinho. "Para mim, o Paulinho é um avançado [segundo atacante], e não um ponta de lança [centroavante]. Nem o Flaco é um 'novezão' como o Vegetti, não temos estes jogadores. O próprio Vitor Roque não é assim. O Endrick não é assim. São jogadores que gostam de jogar um pouco para os lados. O Paulinho jogou praticamente o ano passado todo como um avançado, e hoje também jogou. Não jogamos com um centroavante fixo. Não gosto de pintar o quadro sozinho, os jogadores pintam o quadro juntamente com a ideia de jogo que temos. Olho para eles e procuro, junto com as características deles, encaixá-los onde eles podem render mais. O Paulinho é centro-esquerda ou centro-direita, ele tem capacidade de flutuar, ele tem muita mobilidade, é difícil para os adversários pegarem. Ele dá dinâmica."

Como o Palmeiras jogará no Mundial? "Quando você vai para uma competição curta onde estão os melhores clubes do mundo, precisa jogar com sua identidade independente do que o adversário vai fazer. É o momento que temos de mostrar tudo o que trabalhamos e fizemos. O que os adversários vão fazer eu ainda não sei, estamos estudando antecipadamente. Não acredito que as equipes, mesmo diante de um campeonato curto, vão alterar a identidade."

Time ofensivo e com variações. "Os jogadores percebem que o nível da concorrência aumentou, e isso é bom. Em função das competições que temos, podemos trocar. Fomos buscar estes jogadores para isso: para que os jogadores entendam que precisamos estar com a máxima força e intensidade. Gostamos de dinâmica, não gostamos que o goleiro caia e pare o jogo, não é nossa filosofia. Há equipes que fazem isso e está certo, é uma forma de cada um puxar o jogo para seu ritmo. Gostamos de um ritmo alto e intenso. Para isso, precisamos de jogadores frescos e que deem opções."