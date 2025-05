Abel elogia Estêvão, admite 'piora' sem ele, mas defende coletivo do Palmeiras como trunfo

O Palmeiras é uma micro sociedade. É como definiu o técnico Abel Ferreira após a goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal pela Libertadores. Foi a maneira escolhida pelo treinador para elogiar o coletivo do time.

A partida teve como estrela Estêvão, que fez seu último jogo pelo Palmeiras no Allianz Parque. Para se despedir, o garoto fez um gol e deu uma assistência. Abel admitiu que o time "piora" com a saída do camisa 41, mas está confiante sobre o grupo palmeirense.

"Mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte quando ele sair. Mas encontraremos soluções, seguramente. Enquanto tivermos, vamos aproveitá-lo", garantiu.

Ele comparou o desenvolvimento de Estêvão com outros garotos revelados pelo Palmeiras recentemente. "O Estêvão vem dentro daquilo que foi o Endrick, Danilo. Um jogador que fomos chamando (para o profissional). Como está sendo o Thallys. A maioria já treina conosco desde que cheguei aqui. Tem a ver com a qualidade deles. Vamos aproveitar enquanto estiver conosco."

Acima dos talentos individuais, porém, Abel coloca o grupo do Palmeiras. Na goleada desta quarta-feira, com exceção do gol de Estêvão, todos partiram de jogadas trabalhadas com mais de um atleta.

"Acredito na dinâmica coletiva. Não acredito nos heróis. Não acredito nos vilões. Vejo o futebol como uma micro sociedade, de forma coletiva, não individual. Me recuso a ver o futebol dessa maneira", analisou o técnico. "Acho que todos os jogadores percebem que o nível de concorrência aumentou. É bom porque, com o número de competições, podemos trocar", concluiu.

A partida contra o Sporting Cristal teve retomada de confiança de Raphael Veiga, com um golaço de falta. Flaco López também pôde se afirmar, com dois gols. Maurício foi outro que fez boa partida, apesar de não marcar - ele teve apenas um gol anulado.

Abel Ferreira lamentou as lesões que teve até aqui na temporada. Para o técnico, o Paulistão atrapalhou o planejamento da temporada, com desgaste de atletas. Agora, ele comemora ter a opção de "mais de um time titular".

O Palmeiras ainda joga, no Brasil, no domingo, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Brasileirão. Uma semana depois, a delegação alviverde viaja para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes, último torneio de Estêvão com a camisa palmeirense.