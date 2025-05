Abel cita concorrência no Palmeiras, diz se quer reforços para o Mundial e pede reposição para Estêvão

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal na noite desta quarta-feira, por 6 a 0, no fechamento da fase de grupos da Libertadores. Com a vida já resolvida na competição, Abel Ferreira pôde escalar uma equipe mais alternativa no Allianz Parque. O treinador comentou a concorrência no elenco e fez um único pedido para a diretoria, que deve se movimentar no mercado da bola: reposição para Estêvão.

A goleada alviverde marcou a despedida de Estêvão do Allianz Parque. O atacante se despede oficialmente do clube depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, que acontece nos Estados Unidos nos dois próximos meses. Abel Ferreira vê o elenco fechado e disse não querer reforços para o torneio, mas apenas para depois dele.

"Não, não quero nenhum jogador para ir disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e espero depois do Estevão sair que haja uma reposição para o lado de Estevão, é só isso", disse Abel.

O técnico Abel Ferreira já falou em outras oportunidades que o atual elenco é o mais qualificado que já trabalhou desde sua chegada ao Palmeiras, no fim de 2020, com mais de um jogador por posição. Obtendo mais uma vitória com uma equipe mista, o treinador falou sobre a concorrência e essa percepção dentro do próprio elenco.

"Já disse que sim (melhor elenco que teve no Palmeiras). Pelas soluções que temos e esse era o nosso objetivo, por isso que estamos construindo o nosso elenco ao longo destes anos, vendendo, comprando, reforçando, reformulando. Faz parte isso, é assim que fazem as melhores equipes", declarou.

"Mas não é garantia de nada, mas queremos andar a competir, como temos competido, andar a disputar competições como a Libertadores, lutar por títulos. Temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar, porque eu acho que já falei isso no início Temos grandes treinadores em grandes países, Real Madrid, City e nem sempre ganham. Mas são equipas que se reforçam, mas sim, é verdade", seguiu.

Porém, antes de pensar em Mundial, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

O Palmeiras fechou a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento. Assim, garantiu a liderança do Grupo G, com 18 pontos, sendo dono também da melhor campanha da competição até o momento. O Alviverde aguarda o sorteio da Conmebol para conhecer o adversário das oitavas.