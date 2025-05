Zubeldía explica dobra de laterais-esquerdos no São Paulo contra o Talleres

O técnico Luis Zubeldía ousou nesta terça-feira, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Talleres, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O comandante tricolor apostou em uma dobradinha de laterais-esquerdos e conseguiu sair de campo com o resultado positivo.

Enquanto Wendell atuou em sua posição de origem, como lateral-esquerdo, Enzo Díaz foi posicionado mais avançado, tendo liberdade para atacar com profundidade, como uma espécie de ponta.

"Por um lado, não tenho o ponta. Rodriguinho, pouco a pouco, está fazendo algo parecido, hoje era um jogo de Libertadores, não tínhamos o resultado que nos permitia seguir em primeiro lugar do grupo. Se perdêssemos hoje e o Libertad ganhasse, nós poderíamos ficar em segundo na classificação. Então, vendo que o jogo era muito importante pelo resultado, tivemos que colocar uma equipe física, que gera um pouco de surpresa por essa dobra, mas falei com a comissão que ia colocar Wendell recuado e Enzo mais avançado", afirmou Zubeldía.

De fato, o São Paulo não tem tido muitas opções na ponta esquerda nessa altura da temporada. Ferreirinha, Lucca, Lucas Moura, jogadores que poderiam atuar no setor, se recuperam de lesão. Desta forma, Zubeldía não viu outra alternativa a não ser improvisar um atleta de outra posição, no caso, Enzo Díaz, já que Rodriguinho, que seria uma segunda opção, ainda vem sendo lapidado para atuar nesta área do campo.

"Colocar Rodriguinho de perna invertida, sendo um meia, não era o mais adequado para ele. No outro lado, tínhamos o Lucas Ferreira, ele não podia jogar mais de 15 minutos no segundo tempo. Muitos jogadores só podiam jogar 60 minutos. Aí colocamos o Henrique, depois Ryan e Luciano. Estávamos convencidos de que Wendell e Díaz poderiam fazer um jogo aceitável e creio que fizeram de boa maneira", completou Zubeldía.

O São Paulo agora volta o foco para o duelo com o Bahia, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Resta saber se o técnico tricolor seguirá apostando na dobradinha de laterais-esquerdos ou mudará o esquema tático mais uma vez devido à extensa lista de desfalques.