Vitória briga por vaga e Cruzeiro se despede da Copa Sul-Americana

A rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana segue nesta quarta-feira, com mais seis jogos que definirão as posições finais de três grupos. Os destaques do dia ficam por conta do Vitória, que busca confirmar uma vaga na próxima fase, e Cruzeiro, que se despede do torneio.

Pelo Grupo B, a partir das 21h30, o Vitória vai até o estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, para encarar o já classificado e líder Universidad Quito (EQU) com 11 pontos. O time baiano precisa vencer para avançar aos playoffs das oitavas ou por um empate entre Cerro Largo (URU) e Defensa y Justicia (ARG), no mesmo horário, na Argentina. O Vitória tem seis pontos, na segunda colocação, contra quatro de uruguaios e argentinos.

Simultaneamente, pelo Grupo E, o Cruzeiro se despede da Copa Sul-Americana no Mineirão, diante do Unión (ARG), em um duelo onde ambas as equipes, já eliminadas, apenas cumprem tabela. Palestino (CHI) e Mushuc Runa (EQU) jogam no mesmo horário, mas com cenários já definidos.

Com 13 pontos, os equatorianos já garantiram a vaga direta nas oitavas, enquanto os chilenos, com nove, disputarão os playoffs.

Pouco mais cedo, a partir das 19h, pelo Grupo A, Guaraní (PAR) e Boston River (URU) se enfrentam em Assunção (PAR), enquanto Independiente (ARG) e Nacional Potosí (BOL) jogam em Avellaneda (ARG). Os últimos classificados serão definidos na quinta-feira (29), com mais seis jogos, com destaque para três brasileiros em campo.

Às 19h, o Grêmio recebe o Sportivo Luqueño (PAR) em Porto Alegre, antes de Fluminense e Once Caldas (COL), no Maracanã, às 21h30, simultaneamente a Atlético-MG e Cienciano (PER), na Arena MRV.

Confira os jogos da 6ª rodada:

QUARTA-FEIRA

19h

Independiente (ARG) x Nacional Potosí (BOL)

Guaraní (PAR) x Boston River (URU)

21h30

Universidad Quito (EQU) x Vitória

Palestino (CHI) x Mushuc Runa (EQU)

Defensa y Justicia (ARG) x Cerro Largo (URU)

Cruzeiro x Unión (ARG)

QUINTA-FEIRA

19h

Grêmio x Sportivo Luqueño (PAR)

Godoy Cruz (ARG) x Atlético Grau (PER)

21h30

Unión Española (CHI) x San Jose (BOL)

Fluminense x Once Caldas (COL)

Caracas (VEN) x Desportes Iquique (CHI)

Atlético-MG x Cienciano (PER)