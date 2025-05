Transmissão de Santos x RB Leipzig ao vivo: veja onde assistir

Santos e RB Leipzig disputam amistoso hoje no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida começou às 19h.

Onde assistir? O jogo é transmitido na sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). Também é possível acompanhar cada lance em tempo real no Placar UOL.

O Santos chega para o amistoso internacional após vencer a última partida, disputada contra o Vitória pelo Brasileirão. Foi o segundo triunfo do Alvinegro na competição e a primeira vitória do treinador Cleber Xavier no comando do clube.

Neymar volta a ser titular no jogo de hoje. O atacante figura entre os 11 iniciais em uma partida do Peixe pela primeira vez desde sua última lesão, sofrida em abril.

Santos x RB Leipzig - Amistoso Internacional