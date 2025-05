Transmissão ao vivo de Flamengo x Deportivo Táchira: veja onde assistir

O Flamengo recebe o Deportivo Táchira hoje (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto decisivo será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

De olho na vaga para as oitavas de final, o Flamengo precisa vencer para manter o controle do próprio destino na Libertadores. O time ocupa a vice-liderança do Grupo C com 8 pontos, mesma pontuação da LDU, e encara um Táchira já conhecido.

Na estreia da competição, o Rubro-Negro venceu os venezuelanos por 1 a 0, em uma das duas vitórias conquistadas até aqui.

A boa atuação no fim de semana reforça o otimismo. Fora de casa, o Flamengo bateu o Palmeiras por 2 a 0 e chega confiante para o confronto decisivo no Maracanã.

Flamengo x Deportivo Táchira -- Copa Libertadores