Transmissão ao vivo de Bétis x Chelsea: veja onde assistir à final

Bétis e Chelsea entram em campo nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia, na Polônia, para disputar a final da Conference League.

Onde assistir? O confronto será transmitido com exclusividade pela CazéTV (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Bétis está a um passo de fazer história. Em seus 117 anos de existência, o clube espanhol nunca conquistou um título continental.

Do outro lado, o Chelsea busca completar sua coleção de conquistas internacionais. Com taças da Liga dos Campeões e da Liga Europa já em sua galeria, o time inglês sonha em adicionar mais um troféu europeu à sala de troféus.

A classificação do Bétis veio com emoção, aos 97 minutos do empate em 2 a 2 contra a Fiorentina. O destaque foi o brasileiro Antony, que brilhou na partida decisiva com um gol e uma assistência.

Já o Chelsea teve uma trajetória mais tranquila rumo à final. Enfrentando o Djugarden, da Suécia, o time londrino construiu sua classificação com autoridade. Venceu o jogo de ida por 4 a 1 fora de casa e administrou a vantagem no duelo de volta, encerrando a série com um placar agregado de 5 a 1.

Bétis x Chelsea -- Conference League