Torneio de tênis em cadeira de rodas começa nesta quinta-feira em São Paulo

A partir desta quinta-feira, São Paulo recebe o ITF Future Series, torneio internacional de tênis em cadeira de rodas que integra o calendário do UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. A competição será realizada nas quadras de saibro do Sport Club Corinthians Paulista, com entrada gratuita para o público.

Com premiação total de US$ 3 mil (cerca de R$ 18 mil) e pontos válidos para o ranking mundial, o torneio reúne alguns dos principais nomes da modalidade. Entre os destaques estão os mineiros Vitória Miranda, número 1 do ranking juvenil e 33ª do profissional, e Luiz Calixto, 7º no juvenil e 85º no ranking principal. Ambos utilizam o evento como preparação para o Roland Garros Junior Wheelchair, que acontece na próxima semana, em Paris.

"É muito importante ter um Future no Brasil. Facilita a logística, reduz o desgaste de viagens e ainda oferece a oportunidade de jogar em casa", destacou Vitória. "Minha expectativa é colocar em prática tudo o que venho treinando e chegar em Roland Garros no meu melhor nível."

Outro nome de peso confirmado é o paulista João Lucas Takaki, atual número 27 do mundo na categoria Quad e vice-campeão mundial em 2025. "Faz tempo que não temos um torneio em São Paulo. Estou muito motivado e feliz por jogar em casa. Quero dar o meu melhor e buscar um grande resultado", afirmou.