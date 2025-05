Torcida do Flamengo vaia time após classificação suada na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Mesmo classificado, o Flamengo deixou o campo do Maracanã sob vaias dos mais de 66 mil torcedores após a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, da Venezuela.

O que aconteceu

O jogo ganhou tons dramáticos nos minutos finais e a torcida não perdoou. Após o apito final, além das vaias se ouviram também cantos de protesto como "nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo". E "não é mole, não. Pra jogar no Mengo tem que ter disposição".

Uma parte dos torcedores puxou cânticos de apoio, mas que foram abafados pela revolta dos rubro-negros mais descontentes.

No fim do primeiro tempo, com o placar em 0 a 0, a torcida já havia vaiado o time. Na ocasião, o goleiro Rossi virou para a arquibancada, abriu os braços e reclamou da atitude.

Com o resultado, o Flamengo avançou em segundo no Grupo C. A LDU, que venceu o Central Córdoba por 3 a 0, passou em primeiro por ter um melhor saldo, já que equatorianos, brasileiros e argentinos somaram os mesmos 11 pontos.