Torcedor do São Paulo atingido por placa de metal no MorumBis deixa UTI

Ivan Bezerra da Silva, um dos torcedores do São Paulo atingidos por uma placa de ferro durante a partida contra o Libertad, no dia 14 de maio, no estádio do MorumBis, pela Libertadores, deixou a UTI nesta quarta-feira. Ele já havia passado por cirurgia no crânio e agora está na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein. Ivan já respira sem a ajuda de aparelhos e apresenta boa evolução neurológica.

Ivan estava no jogo acompanhado pelos filhos Alexandre Edwards e Ryan Gabriel Feitosa da Silva, que também foram atingidos. Alexandre sofreu ferimentos leves, foi atendido e liberado no mesmo dia. Já Ryan Gabriel, assim como o pai, precisou ser internado e passou por cirurgia no crânio. Ele recebeu alta hospitalar no dia 18 de maio.

"Ele (Ivan) está respirando sem a ajuda de aparelhos. Às vezes, apresenta alguns momentos de confusão, mas, no geral, está indo bem (no tratamento)", disse Alexandre Edwards ao Estadão.

Após serem atingidos, ambos foram encaminhados em estado estável e conscientes ao Hospital do Campo Limpo, que fica a aproximadamente sete quilômetros do MorumBis, seguindo o protocolo de atendimento. Posteriormente, foram transferidos para o Hospital Albert Einstein, onde foram internados e passaram pelas cirurgias.

Uma quarta pessoa também ficou ferida no episódio. Ela foi encaminhada, em estado estável e consciente, ao Hospital do Campo Limpo. Após exames, foi detectada uma fratura no ombro, mas foi liberado após o atendimento.

O São Paulo afirmou que acompanha a situação e presta suporte às vítimas do acidente. De acordo com o clube, a queda ocorreu após alguns torcedores da Arquibancada Oeste comemorarem o gol de Lucca, aos 45 minutos do segundo tempo, batendo na estrutura da placa. O gol confirmou o empate em 1 a 1 e garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. As imagens do estádio serão analisadas para identificar os responsáveis.