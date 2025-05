Tenista 'esquece' match point e fica surpreso ao vencer em Roland Garros

O bósnio Damir Dzumhur protagonizou um momento inusitado ao vencer o francês Giovanni Mpetshi Perricard na segunda rodada em Roland Garros (assista abaixo).

O que aconteceu

Dzumhur sacou para a vitória no quarto set e ganhou o ponto, mas não percebeu que era o da vitória. Ele vencia a quarta parcial por 5 a 4 e estava à frente por 40 a 30 no décimo game do set, que veio a ser o decisivo.

A torcida na quadra Suzanne-Lenglen vibrou com o erro de Perricard enquanto o bósnio se preparava para sacar novamente. O tenista da casa alongou a devolução e, após mandar para fora, foi andando em direção da rede. Do outro lado, o vencedor procurava por outra bola para seguir jogando.

Dzumhur, então, entendeu que havia ganhado e foi correndo cumprimentar o rival. Perplexo, o atleta de 33 anos agradeceu aos torcedores na arquibancada e ficou rindo em quadra.

O bósnio vai enfrentar na terceira rodada o astro espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo. Dzumhur é o atual 69ª do ranking e avançou ao vencer o francês, que está em 37º, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6(4), 6/3, 4/6 e 6/4.