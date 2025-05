Suzano Vôlei renova contrato do central Maicon Leite

O Suzano Vôlei segue anunciando seu elenco para a temporada 2025/26. Nesta quarta-feira, o Clube do Alto Tietê confirmou a continuidade de um de seus líderes ao longo da última Superliga, o central Maicon Leite, que seguirá por mais um ano com a camisa da equipe.

Aos 33 anos, o experiente jogador chegou à equipe em 2024 e, desde então, se tornou um dos nomes mais identificados com a torcida suzanense. Portanto, sua manutenção é vista como uma importante para o clube.

Com 2,04m de altura, o mineiro de Barbacena foi o terceiro melhor atacante em média na última Superliga, com 62,25% de efetividade, sendo fundamental para a campanha do Suzano não apenas na liga nacional, como no Campeonato Paulista, no qual foi vice-campeão.

Com o anúncio da continuidade de Maicon na equipe, o Suzano chega a seis nomes confirmados para a temporada 2025/26. Além do jogador mineiro, o Clube do Alto Tietê também já confirmou a chegada do técnico Cezar Douglas, bem como a manutenção de três atletas de nível de Seleção Brasileira, caso do oposto Guilherme Sabino, do central Matheus Pedrosa e do levantador Gabriel Bieler. O terceiro meio de rede já definido é Leo Andrade.

Maicon apontou sua alegria em seguir por mais um ano em Suzano, agradecendo o apoio na temporada 2024/25 e prometendo ainda mais raça em quadra.

"Fico feliz em poder vestir por mais um ano essa camisa tão tradicional do nosso vôlei. Suzano tem torcida, tem camisa e muita história, e isso é um combustível sem igual para nós, atletas. Estou honrado em poder continuar nessa caminhada junto de todos os fanáticos, espero vê-los lotando a nossa Arena em breve", destacou o central.