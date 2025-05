Surfista Ítalo Ferreira inaugura cafeteria em São Paulo: "Momento muito especial"

Nesta quarta-feira, Ítalo Ferreira inaugurou sua nova cafeteria, a Stoke-Ed Coffee, localizada na Alameda Santos, em São Paulo. A novidade registra a expansão da marca de café lançada pelo surfista em 2024, agora com um espaço que une o lifestyle esportivo a uma proposta gastronômica saudável e contemporânea.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Ítalo falou da realização de mais um sonho em sua vida.

"É um momento muito especial abrir uma cafeteria em São Paulo, na Alameda Santos, onde tem um fluxo intenso de pessoas, depois de um ano da estreia da marca do café. Em São Paulo tem grandes empresas, grandes marcas, é onde você sonha em ter algo. Para mim é muito gratificante ter pessoas ao meu redor, uma equipe que trabalha 100% direcionada a isso", disse.

(Foto/Reprodução)

A Stoke-Ed Coffee nasceu da parceria entre Ítalo e o empresário Ricardo Meinberg, conhecido pela vasta experiência nos setores de hotelaria e gastronomia.

"Conheci o Ricardo há pouco tempo e ele já me acompanhava, tanto ele quanto os filhos. A gente teve uma conversa aleatória num lançamento de um restaurante dele, e ele falou que gostaria de abrir uma cafeteria, então falei que eu tinha a marca de café. Ele aceitou fazer isso junto, estamos juntos nessa, acreditando nesse projeto", comentou.

O projeto foi pensado para atender a um público urbano, ativo e que valoriza qualidade de vida no dia a dia.

"A gente traz mais um lifestyle de vida, entre alimentação saudável e o dia a dia, onde você consegue se alimentar bem, trazer alguns produtos e estilos de vida também de fora, com novas bebidas, coisas que você acredita que são positivas no empreendimento. Então a gente transformou e está transformando no meu jeito, mas não perdendo o conceito do lifestyle de vida. Você inicia o dia com algo legal, que seria um café ou uma refeição. É só o início de um projeto que está criando força", completou.

A unidade começa a funcionar a partir desta quinta-feira (29), na Alameda Santos, nº847.