Em jogo de eliminados, Cruzeiro só empata com Unión mesmo com um a mais

Já eliminados da Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Unión de Santa Fé empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira, no Mineirão, pela última rodada da competição.

A partida foi marcada por um futebol muito fraco de ambos os lados, em que as equipes praticamente não finalizaram a gol na partida.

O Cruzeiro não conseguiu mostrar um bom futebol mesmo com um jogador a mais. O zagueiro Fascendini, do Unión, foi expulso ainda na reta final do 1º tempo.

Com o resultado, o Cruzeiro terminou a primeira fase na 3ª posição do grupo E, com 5 pontos. O Unión terminou na lanterna do grupo, com 4 pontos. O equatoriano Mushuc Runa venceu o Palestino e passou em primeiro lugar com 16 pontos, contra 9 pontos do time chileno.

A notícia boa para o Cruzeiro é que a equipe chega a dez jogos de invencibilidade, com sete vitórias e três empates no período. O Cruzeiro volta a campo no domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Palmeiras em casa.

Como foi o jogo

Já eliminados, tanto Cruzeiro quando Unión entraram em campo com as equipes repleta de reservas. Quem acreditou que isso tornaria o jogo mais dinâmico, com os times se arriscando mais, certamente ficou frustrado com o futebol apresentado no Mineirão.

O 1º tempo foi marcado por um jogo muito lento e sem emoção. Pouquíssimas chances foram criadas e os goleiros praticamente não efetuaram sequer uma defesa na primeira etapa.

Aos 37, veio o grande "lance" do primeiro tempo, mas não foi um lindo drible, grande defesa ou gol. Fascendini, zagueiro do Unión, deu um carrinho acima da bola e acertou o tornozelo de Murilo. Blas Romero a princípio deu apenas cartão amarelo para o jogador mas, após ser chamado ao VAR, revisou o lance e expulsou o zagueiro argentino. O jogo ficou parado por pelo menos 7 minutos neste momento, mas o árbitro paraguaio deu apenas 4 minutos de acréscimos.

Mesmo com um a mais, o Cruzeiro continuou sem conseguir se impor na volta do intervalo. Leo Jardim fez quatro alterações na Raposa, mas a partida continuou pobre ofensivamente. Com 30 minutos transcorridos no relógio no 2º tempo, as equipes seguiram sem finalizar no alvo. O 0 a 0 seguiu no placar, fazendo jus ao desempenho de ambas as equipes na Sul-Americana ao longo de toda a competição, em que terminaram eliminadas antes da última rodada.

Gols e destaques

Passou longe. Aos 14 minutos do 1º tempo, Matheus Pereira carregou com liberdade pelo meio e arriscou de muito longe, mas a bola saiu sem perigo algum.

Que carrinho foi esse?! Fascendini, zagueiro do Unión de Santa Fé, foi expulso aos 37 minutos do 1º tempo. O jogador deu um carrinho daqueles "pra quebrar" em Murilo.

Pressão do Unión. Os argentinos quase tiraram o 0 a 0 do placar na reta final. Em um contra-ataque, aos 40 minutos do 2º tempo, Colazo disparou pela direita, cortou o zagueiro e cruzou rasteiro na pequena área, mas Léo Aragão espalmou e a zaga afastou o perigo.