Projeto vencedor transforma Corinthians em segunda casa da seleção feminina

O Corinthians se consolidou como o "time a ser batido" no futebol feminino e agora domina a seleção brasileira, que se prepara no CT Joaquim Grava para os amistosos contra o Japão. O primeiro confronto, inclusive, será na Neo Química Arena, casa do clube paulista.

O que aconteceu

O Alvinegro tem cinco convocadas do atual grupo de Arthur Elias: Mariza (zagueira), Thais Ferreira (zagueira), Duda Sampaio (meia), Yaya (meia) e Jhonson (atacante).

Além disso, outras seis passaram pelo clube paulista nos últimos anos: Tarciane (2021-24), Yasmin (2017-18 e 2020-24), Ana Vitória (2017-18), Jheniffer (2021-24), Kerolin (2017) e Adriana (2018-22).

O técnico Arthur Elias esteve à beira do campo durante a formação do multicampeão Corinthians e levantou 16 títulos, entre eles cinco Brasileiros (2018, 20, 21, 22 e 23), quatro Libertadores (2017, 19, 21 e 23) e três Paulistas (2019, 20 e 21).

Até a ex-diretora de futebol alvinegra Cris Gambaré atualmente integra o grupo responsável pelas seleções femininas. Ela deixou o Corinthians em março do ano passado para assumir a coordenação técnica de seleções femininas do Brasil.

O carinho do reencontro

É minha segunda casa. É um prazer estar de volta. Cheguei aqui com 18 anos e poder voltar é sempre muito importante. Lembro como se fosse meu primeiro treino, Me sinto muito bem aqui [no Corinthians], muito bem acolhida. Me sinto em casa.

Tarciane, zagueira do Lyon

Estou muito feliz de estar de volta nesse ambiente. Eu vivi grandes coisas aqui, me sinto realmente em casa quando eu estou aqui. Está sendo muito bom poder voltar. Eu vou me emocionar muito quando eu estiver na Neo Química, por toda a história que eu tenho aqui no Corinthians. Sempre serei muito grata ao que o Corinthians me deu.

Yasmin, lateral do Real Madrid

Rotina 80% corintiana

A seleção feminina usará instalações do Corinthians até sexta-feira, quando enfrentará o Japão, às 21h30 (de Brasília), em amistoso.

O treino de hoje será o último no CT Joaquim Grava, já que a última atividade acontecerá no palco da partida.

Na sequência, a seleção viaja para Bragança Paulista e tem seu último compromisso na segunda-feira, em amistoso marcado para às 20h (de Brasília), novamente contra as japonesas.