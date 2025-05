São Paulo se pronuncia após acusação de xenofobia contra Bobadilla

O São Paulo se manifestou oficialmente nesta quarta-feira sobre a acusação de xenofobia envolvendo o volante Damián Bobadilla durante a vitória sobre o Talleres, no MorumBIS, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Em nota, o clube paulista reafirmou seu compromisso com o respeito e destacou que está colaborando integralmente com as investigações: "O São Paulo Futebol Clube reafirma seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão, pilares fundamentais que norteiam suas atividades esportivas e institucionais. o Clube informa que está acompanhando atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades competentes, colaborando integralmente com as investigações em curso", escreveu.

Bobadilla foi acusado pelo lateral Navarro, do Talleres, de proferir insultos xenofóbicos durante o segundo tempo da partida. O venezuelano chegou a chorar em campo e quase deixou o gramado, mas foi convencido a permanecer em jogo após intervenção da arbitragem.

Depois do confronto, Bobadilla deixou rapidamente o estádio e deve prestar depoimento na DRAD (Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva). Navarro, por sua vez, falou com o Jecrim (Juizado Especial Criminal) ainda no MorumBIS e se manifestou nas redes sociais, afirmando que "irá até as últimas consequências".

O meio-campista paraguaio também se pronunciou publicamente, pediu desculpas pelo episódio e garantiu que foi ofendido primeiro. "Nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas durante aquele momento quente acabei reagindo mal", afirmou.

No comunicado, o Tricolor destacou que Bobadilla não possui histórico de conduta disciplinar negativa, e que a instituição oferecerá suporte e orientação através de medidas educativas, conduzidas pelo setor de compliance do clube.

"Em relação ao nosso atleta Bobadilla, que, ao longo de sua carreira, não apresentou histórico de conduta disciplinar negativa - ao contrário, sempre pautou sua trajetória pelo profissionalismo - entendemos ser fundamental que o Clube ofereça suporte institucional. O Clube providenciará que ele seja devidamente orientado por meio de medidas educativas que serão conduzidas pela área de compliance", completou.

Confira a nota completa publicada pelo São Paulo

"O São Paulo Futebol Clube, por meio desta nota oficial, reafirma seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão, pilares fundamentais que norteiam suas atividades esportivas e institucionais.

Em face dos acontecimentos ocorridos durante a partida contra o Club Atlético Talleres, válida pela CONMEBOL Libertadores, o Clube informa que está acompanhando atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades competentes, colaborando integralmente com as investigações em curso.

O São Paulo FC reitera que repudia veementemente qualquer manifestação de discriminação, preconceito ou intolerância, seja ela de natureza racial, étnica, nacional ou de qualquer outra forma.

O Clube permanece à disposição das autoridades e das entidades esportivas para quaisquer esclarecimentos adicionais e reforça seu compromisso contínuo com a promoção de um ambiente esportivo pautado pelo respeito mútuo e pela dignidade humana.

Em relação ao nosso atleta Bobadilla, que, ao longo de sua carreira, não apresentou histórico de conduta disciplinar negativa - ao contrário, sempre pautou sua trajetória pelo profissionalismo - entendemos ser fundamental que o Clube ofereça suporte institucional. O Clube providenciará que ele seja devidamente orientado por meio de medidas educativas que serão conduzidas pela área de compliance"