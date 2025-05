Santos fica perto de contar com retorno de dupla de volantes

O Santos está perto de contar com o retorno de dois jogadores. Os volantes João Schmidt e Diego Pituca podem pintar como novidades em breve.

O mais próximo de voltar é Pituca. O jogador de 32 anos já está liberado do departamento médico após se recuperar de uma tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda. Ele já treina normalmente com o elenco.

O camisa 21 não é relacionado desde o dia 12 de maio, quando o Alvinegro Praiano ficou apenas no 0 a 0 com o Ceará, no Allianz Parque. Pituca, contudo, não atua desde 1º de maio, quando foi titular no empate de 1 a 1 com o CRB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O meio-campista perdeu bastante prestígio nesta temporada. Ele foi utilizado 19 vezes, sendo 11 entre os 11 iniciais.

Já João Schmidt está em transição. O volante está em reta final de recuperação de uma lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda.

O jogador de 32 anos se contundiu na derrota de 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 4 de maio. Com isso, ele ficou de fora dos últimos quatro compromissos do Santos.

O camisa 5 também está oscilando neste ano, mas vinha sendo titular da equipe de Cleber Xavier. Ele atuou em 21 partidas em 2025, das quais começou jogando em 15.

O Alvinegro Praiano volta a campo nesta quarta-feira para um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). A tendência é que Pituca ganhe alguns minutos. Schmidt, por sua vez, ainda deve ficar de fora.

Depois, o Santos encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.