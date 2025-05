Santos é derrotado pelo Juventude e perde chance de entrar no G8 do Brasileiro sub-17

Em duelo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, o Santos foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0, nesta quarta-feira. Ícaro anotou pelo time gaúcho no Estádio Municipal Homero Soldatelli.

Com a derrota, o Santos perde a chance de entrar no G8 e cai para a 16ª colocação, com três pontos conquistados. Já o Juventude sobe para a sexta posição, com seis.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela quarta rodada do Brasileiro, às 15h (de Brasília). O Santos recebe o Internacional, na Vila Belmiro, enquanto o Juventude visita o Vasco, no Estádio Nivaldo Pereira.

O gol

Aos 36 minutos da primeira etapa, Cauã levantou a bola na área em cobrança de falta. Bonato desviou de cabeça para a defesa do goleiro João Pedro, que deu rebote para Ícaro empurrar para o fundo das redes e marcar o gol da vitória do Juventude.