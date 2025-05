Sabalenka sai atrás, mas deslancha e vai à terceira rodada em Roland Garros

Até a metade do quinto game, Aryna Sabalenka fazia uma apresentação errática e via sua adversária, a suíça Jil Teichmann (#97 do ranking), abrir 3/1, com uma quebra de saque de vantagem. A número 1 do mundo, porém, logo encontrou seu melhor tênis e, quando o fez, disparou no placar. Saiu de quadra com uma imponente vitória por 6/3 e 6/1 e uma vaga na terceira rodada em Roland Garros.

Grande favorita ao título nas casas de apostas, Sabalenka tenta levantar o troféu do torneio francês pela primeira vez na carreira. A bielorrussa fez grandes campanhas nos últimos anos, mas perdeu nas semifinais em 2023 e nas quartas de final em 2024.

Na terceira rodada deste ano, Sabalenka vai enfrentar a sérvia Olga Danilovic (#34), que também venceu nesta quarta-feira ao fazer 6/4, 3/6 e 6/4 em cima da americana Danielle Collins (#54).

Como aconteceu

A chave da vitória sobre Teichmann estava nas curtinhas. Quando conseguiu encaixar um par de golpes vencedores com bolas curtas, Sabalenka tirou a oponente de uma zona de conforto no fundo de quadra. A suíça precisou passar a jogar mais perto da linha de base e, assim, teve mais dificuldade para se defender das potentes bolas de Aryna.

Quando salvou seu serviço no quinto game do primeiro set, depois de precisar sacar em 30/30, a número 1 disparou. Venceu nove games seguidos e só foi interrompida quando Teichmann confirmou seu saque no quinto game do segundo set. Pouco mudou depois disso. Sabalenka seguiu soberana até o match point.