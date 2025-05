Rozallah recusa cargo temporário no Corinthians, mas topa colaborar com foco no RCE

Com o caixa 'estrangulado', o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, iniciou a sua gestão dando uma atenção especial ao departamento financeiro. O mandatário está em busca de recursos para pagar dívidas e convidou Rozallah Santoro, ex-diretor da área de finanças, para reassumir o cargo.

A Gazeta Esportiva, porém, apurou que Rozallah recusou o convite. Ele até topa ajudar e contribuir de alguma maneira com o departamento, mas não pretende aceitar o posto na diretoria levando em conta que Stabile deve gerir o clube temporariamente.

Vice na gestão Augusto Melo, Osmar tomou posse após o afastamento do presidente, mas pode deixar o cargo em breve. Se os sócios endossarem a decisão do Conselho Deliberativo e destituir Augusto definitivamente, o presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, deverá convocar eleições indiretas para que os conselheiros escolham o representante para um mandato 'tampão', até o fim de 2026.

O cenário pode se alterar caso Stabile fique até o final do mandato. Como adiantou a Gazeta Esportiva no início desta semana, pessoas influentes do Corinthians defendem a ideia de abortar as eleições indiretas e manter o interino no posto por um ano e meio, preservando um ambiente pacífico e deixando as brigas pela cadeira da presidência para as próximas eleições. Isso, claro, se Augusto Melo sofrer impeachment na Assembleia Geral com os associados.

Neste caso, Rozallah poderia repensar o caso e discutir com Stabile a possibilidade de retornar efetivamente ao departamento financeiro do clube.

"Eu falei com o Rozallah, e ele se propôs a nos ajudar. Hoje ele esteve aqui conosco e já está tomando algumas ações para que a gente possa analisar a parte financeira e entender o que está acontecendo. Nós estávamos afastados da gestão. A gente não teve oportunidade de conhecer a gestão financeira. O problema mais sério que temos hoje é o financeiro. Dinheiro é muito importante em qualquer gestão, e se você não tem, dificulta bastante", disse o interino em coletiva de imprensa no Parque São Jorge.

FOCO EM 'APAGAR INCÊNDIOS' E RCE

Diante do pouco período à frente do Timão, Osmar Stabile concentrará seus esforços em 'apagar incêndios' no setor financeiro nas próximas semanas. Como noticiado pela Gazeta Esportiva, a gestão Augusto Melo atrasou parcelas do Profut, cada uma no valor de R$ 2,8 milhões, além de dívidas a curto prazo com a comissão técnica de Ramón Díaz e outros clubes que podem gerar problemas futuros na Fifa, como o transferban.

Além disso, a reportagem apurou que a nova diretoria está focada em aprovar de vez o RCE (Regime Centralizado de Execuções), plano elaborado pela diretoria financeira da gestão Augusto Melo, então chefiada por Pedro Silveira, para quitar R$ 367 milhões em dívidas no período de dez anos.

Mesmo com a recusa inicial de Rozallah, Stabile pretende definir em breve um superintendente para o departamento financeiro enquanto mantém Santoro por perto como um colaborador sem cargo.

Outro nome cotado para retornar ao Corinthians, mais especificamente ao departamento jurídico, é o de Leonardo Pantaleão. Ele, porém, não pode assumir o posto de diretor estatutário, uma vez que deixou o clube em setembro do ano passado. Segundo o estatuto, um dirigente não pode reassumir a mesma vaga dentro do período de um ano. Portanto, para não feri-lo, Pantaleão pode retornar em um outro cargo no setor jurídico.

O mesmo se aplica a Vinícius Manfredi de Azevedo, superintendente de marketing durante o mandato de Augusto Melo. Ele foi demitido em abril deste ano e já recebeu um convite de Stabile para retornar à área. Por não se tratar de um cargo estatutário, ele poderia reassumir o setor normalmente.