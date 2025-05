Roland Garros: Luísa Stefani e Bia Haddad vencem nas duplas

O Brasil começou com resultados positivos a chave de duplas do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada de tênis. Nesta quarta-feira, Bia Haddad e Luisa Stefani venceram seus jogos na primeira fase do evento.

Luisa Stefani e a húngara Timea Babos superaram com extrema facilidade a ucraniana Anhelina Kalinina e a chinesa Yifan Xu, perdendo somente um game durante todo o jogo. O duelo terminou em 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/1.

Na próxima rodada, Stefani e Babos ? ganhadoras do torneio de Estrasburgo na semana passada ? irão enfrentar a tcheca Anastasia Detiuc e a ucraniana Yuliia Starodubtseva, com boas perspectivas de avançar mais em Paris.

Roland Garros: recuperação de Bia Haddad

Eliminada na chave de simples na estreia, Bia Haddad comemorou a vitória nas duplas ao lado da alemã Laura Siegemund. Elas superaram as francesas por 2 sets a 0, parciais de Leolia Jeanjean e Jessika Ponchet.

O próximo desafio de Bia e Siegemund será contra a dupla classificada do duelo entre as japonesas Shuko Aoyama e Moyuka Uchijima contra a russa Polina Kudermetova e a turca Zeynep Sonmez.