Próximo rival de Fonseca já 'zerou' duplas e virou amigo do brasileiro

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca encara amanhã o francês Pierre-Hugues Herbert na segunda rodada de Roland Garros. O experiente tenista da casa já reinou no circuito nas duplas e, no ano passado, criou amizade com o fenômeno brasileiro enquanto conviviam em torneios.

Quem é Herbert

Herbert é o atual 147º do ranking de simples. Sua posição mais alta na carreira foi atingida em 2019, quando subiu para 36º.

O tenista de 34 anos já foi o número 2 do mundo nas duplas ao lado de Nicolas Mahut. Ele ocupou a vice-liderança da lista pela primeira vez em julho de 2016, e ficou consecutivas semanas no posto, atrás apenas de seu parceiro.

Herbert (esq.) e Mahut venceram Roland Garros em duplas duas vezes, em 2018 e 2021 Imagem: Reprodução/Instagram/pierrehuguesherbert

Juntos, eles venceram os quatro Grand Slams na década passada e "zeraram" o circuito da ATP —apenas oito duplas já fizeram isso. O primeiro foi o US Open, em 2015, seguido por Wimbledon, no ano seguinte, Roland Garros, em 2018, e fechando com o Australian Open, em 2019. Também venceram o ATP Finals duas vezes, em 2019 e 2021, vários Masters 1000 e faturaram novamente o Grand Slam francês há quatro anos.

Herbert tem 24 troféus de duplas, mas nenhum em simples. Ele chegou a quatro finais jogando sozinho, todas de nível 250, mas nunca se sagrou campeão.

Pierre-Hughes Herbert é o próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros Imagem: Jean Catuffe/Getty Images

O veterano francês só chegou até a terceira rodada em Roland Garros. Nesta edição, ele avançou na estreia em Paris ao bater o compatriota Benjamin Bonzi (#60) por 3 sets a 2 (parciais de 7/5, 3/6, 4/6, 7/5 e 6/2).

Virou amigo de Fonseca

Fonseca revelou que criou amizade com Herbert nos últimos meses. O carioca de 18 anos elogiou o experiente adversário e disse que os dois se aproximaram ao disputarem os mesmos torneios de Challenger no final do ano passado. Ambos participaram das competições em Camberra (Austrália) e Brest (França).

Eles se enfrentarão pela primeira vez. O brasileiro, inclusive, não sabia quem seria o seu adversário na segunda rodada, tomando conhecido durante a entrevista coletiva após a vitória na estreia.

[Herbert] É um grande amigo meu, aliás. Jogamos juntos esses torneios challengers [do final do ano] e viramos bastante amigos. É um cara muito gente fina e trabalhador, jogou muita dupla e agora está tendo bons resultados na simples.

João Fonseca

João Fonseca comemora durante vitória sobre Hurkacz em Roland Garros Imagem: Divulgação/ATP Tour/Peter Staples

Enquanto busca seguir avançando em Paris, João terá uma "revanche" contra tenista da casa na França. O brasileiro foi derrotado por Ugo Humbert na Copa Davis, disputada na França, em X. A partida de amanhã contra Herbert também promete ser um duelo entre as torcidas na arquibancada.