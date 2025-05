Pouco complexo: advogado esportivo analisa 'caso Bobadilla' no SPFC

Em participação no UOL News, o advogado João Marcello Costa, especialista em direito esportivo, disse que o caso de xenofobia envolvendo o meio-campista Bobadilla, do São Paulo, deve ter um desfecho rápido.

O advogado explicou que o fato de o atleta paraguaio ter dado um depoimento público sem negar os fatos deve acelerar a investigação. Além disso, João Marcello esclareceu que Bobadilla deve responder nos âmbitos criminal e esportivo.

No ponto de vista criminal, já foi aberto o inquérito, o delegado já deu entrevista, mencionando as testemunhas. E não me parece um inquérito complexo. Ele pode ser resolvido de uma forma rápida. O investigado, já deu um depoimento sem negar os fatos. Não me parece um inquérito que vai demorar muito.

A Conmebol vai abrir um expediente disciplinar para apurar os fatos, sabendo como foi no âmbito criminal. Não me parece haver uma dificuldade de encerrar a investigação e partir para o processo. [...] Quando o jogador comete um ato de racismo [equiparável à xenofobia], a pena mínima é de quatro meses, um tempo considerável em uma temporada de futebol.

João Marcello Costa, advogado especialista em direito desportivo

Entenda o caso

O paraguaio foi acusado por Navarro de proferir as seguintes palavras: "venezuelano morto de fome". O jogador do Talleres chorou bastante em campo e quis deixar o gramado, mas não havia mais substituições a serem feitas.

Navarro foi à Polícia e ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) ainda dentro do Morumbis registrar um Boletim de Ocorrência contra Bobadilla. A Polícia chegou a buscar o paraguaio no vestiário são-paulino, mas ele já havia deixado o estádio.

Bobadilla foi intimado pela Polícia para prestar depoimento sobre o caso na próxima sexta. A informação foi confirmada pelo delegado que acompanha o caso, em entrevista coletiva.

Os policiais também ouviram dois jogadores do Talleres, Lautaro Nahuel Bustos e Marcos Ezequiel Portillo, como testemunhas. Além disso, as autoridades colheram o depoimento do árbitro responsável pela partida, Piero Maza Gomez.

