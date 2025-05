Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir ao jogo pela Libertadores

Palmeiras e Sporting Cristal entram em campo nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming — também disponível no UOL Play). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Já classificado, o Palmeiras busca terminar a fase de grupo com 100% de aproveitamento. O Verdão faz ótima campanha e venceu as cinco partidas disputadas até agora.

A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Bolívar por 2 a 0 na última vez que entrou em campo pela competição sul-americana.

Apesar do bom momento na temporada, o Palmeiras quer deixar para trás o resultado do último jogo que realizou. Líder do Brasileirão, o Verdão recebeu o Flamengo e perdeu por 2 a 0 no último final de semana.

Palmeiras x Sporting Cristal -- Copa Libertadores