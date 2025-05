Paulinho desencanta, Palmeiras passeia e é o único perfeito na Libertadores

O Palmeiras goleou o Sporting Cristal por 6 a 0, na noite de hoje, no Allianz Parque, e confirmou que é o único time perfeito na fase de grupos da Copa Libertadores: seis jogos e seis vitórias.

Estêvão, Flaco López (2), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres marcaram os gols da goleada palmeirense. O gol de Estêvão e o primeiro marcado por Flaco López foram dois golaços.

O Alviverde já tinha garantido a classificação para a próxima fase da competição, e com a melhor campanha geral, mas 40.570 torcedores estiveram no Allianz Parque para acompanhar o último jogo de Estêvão no estádio palmeirense.

A equipe de Abel Ferreira termina a fase de grupos com 18 pontos (seis vitórias em seis jogos). Já o Sporting Cristal ficou em último lugar do Grupo G com apenas 4.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Já o Sporting Cristal só joga no dia 15 de junho, às 13h, contra o Deportivo Garcilaso, pelo Campeonato Peruano.

Palmeiras passeia no 1º tempo e resolve o jogo

Já classificado para as oitavas de final, e com a melhor campanha geral, Abel Ferreira poupou alguns atletas: Marcelo Lomba foi o titular no gol, e Vitor Roque foi preservado (sequer relacionado). Giay, Gómez, Murilo, Piquerez e Emi Martínez começaram no banco.

Mesmo assim, a primeira etapa foi um passeio do Palmeiras: foram 16 finalizações (8 delas no gol) contra apenas três do Sporting Cristal (apenas uma no gol de Lomba).

A equipe começou pecando na pontaria e demorou para abrir o placar. Quem foi o responsável para abrir os caminhos da vitória foi Estêvão, que fez sua despedida no Allianz Parque. Aos 31 minutos, ele recebeu grande lançamento de Aníbal Moreno, deixou um marcador no chão e marcou um golaço de chute colocado.

Depois, foi a vez de Flaco López marcar um belo gol. Após passe de Estêvão, ele ficou a cara a cara com Enríquez e deu uma cavadinha: 2 a 0. No último lance do 1º tempo, o argentino fez o terceiro após receber cruzamento açucarado de Maurício, onde só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Abel roda o time, e Palmeiras goleia com Paulinho

Lucas Evangelista, Luighi, Allan, Paulinho e Facundo Torres entraram no 2º tempo, e o Palmeiras não abaixou o ritmo.

Raphael Veiga marcou um belo gol de falta para fazer o quarto, Paulinho desencantou e fez o quinto, e Facundo Torres fechou a conta.

O Palmeiras terminou o jogo com 21 finalizações (12 no gol). Um desempenho ofensivo muito bom em relação ao que foi apresentado nos últimos jogos.

Lances importantes

Estêvão abre o placar para o Palmeiras com um golaço. Aos 31 minutos do 1º tempo, Aníbal Moreno fez lançamento perfeito para o garoto, que dominou cortando para o meio, deixou um marcador no chão e bateu colocado, sem chances para Enríquez.

Flaco López amplia para o Palmeiras com outro golaço. Aos 38, Estêvão tentou passe para Flaco López, e a defesa cortou, mas a bola voltou para o camisa 41. Ele tentou mais uma vez o passe para o argentino e o deixou na cara do gol. Flaco se aproximou de Enríquez e deu uma cavadinha para ampliar.

Flaco López faz o terceiro do Palmeiras. Aos 47, Vanderlan lançou Maurício no corredor esquerdo, o meia levou a bola para linha de fundo e cruzou para Flaco López, livre na segunda trave. O argentino só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Maurício faz o quarto gol do Palmeiras, anulado. Aos 9 minutos do 2º tempo, Estêvão viu Maurício passando em velocidade pelo meio e achou belo passe. O meia ficou cara a cara com Enríquez e finalizou rasteiro para marcar o quarto gol, mas não valeu por impedimento.

Raphael Veiga, de falta, marca mais um para o Palmeiras. Aos 18 minutos do 2º tempo, Veiga bateu falta por cima da barreira, no canto alto de Enríquez, sem chances de defesa. 4 a 0.

Paulinho marca seu primeiro gol pelo Palmeiras. Aos 25 minutos do 2º tempo, o camisa 10 tabelou com Allan, invadiu a área e bateu cruzado sem ângulo. Enríquez aceitou, e o Palmeiras marcou o quinto gol.

Facundo Torres marca o sexto gol do Palmeiras. Aos 34 minutos do 2º tempo, Paulinho buscou a linha de fundo e cruzou, Facundo subiu mais alto que a defesa e fez o sexto.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 6 x 0 SPORTING CRISTAL

Data e horário: 28 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 40.570

Renda: R$ 2.185.569,35

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)



Gols: Estêvão, aos 31 minutos do 1º tempo, Flaco López, aos 38 e aos 47 minutos do 1º tempo, Raphael Veiga, aos 18 minutos do 2º tempo, Paulinho, aos 25 minutos do 2º tempo, e Facundo Torres, aos 34 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Flaco López e Allan (PAL); Cabellos, Pósito e Távara (SCR)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Bruno Fuchs e Micael; Maurício (Facundo Torres), Aníbal Moreno, Richard Ríos (Lucas Evangelista), Raphael Veiga (Luighi) e Vanderlan; Estêvão (Allan) e Flaco López (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.

SPORTING CRISTAL: Enriquez; Chávez (Pósito), Romero (Castro), Alcedo e A. Cabellos; Pretell (Sosa), Távara, C. Cabellos e Gonzales; Ávila (Cauteruccio) e Pacheco (Wisdom). Técnico: Paulo Autuori.